Sesiune specială teste naționale

Astăzi, proba la matematică

Ştire online publicată Miercuri, 06 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

După ce ieri au luat o mică pauză, cei aproximativ 2.800 de înscriși la sesiunea specială a testelor naționale vor susține, astăzi, proba la matematică. Accesul candidaților în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul orar 7.30 - 8.30, pe baza buletinului sau cărții de identitate (a certificatului de naștere, în cazul în care candidatul nu are buletin sau carte de identitate). Candidații care nu au asupra lor aceste documente și legitimația de testare nu sunt acceptați în sală. În cazuri excepționale, comisia de testare poate accepta candidați care nu au documentele menționate anterior, dacă sunt recunoscuți de un cadru didactic sau de doi candidați și sub rezerva prezentării documentelor până a doua zi. Dacă acest lucru nu se întâmplă, lucrarea respectivului candidat va fi anulată, iar acesta eliminat. Din momentul extragerii variantei, niciun elev nu mai poate intra în săli. După distribuirea subiectelor, candidații au la dispoziție două ore pentru efectuarea acestora. Niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații pot părăsi centrul de testare cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli. Dacă un candidat se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, va fi însoțit de către unul dintre cadrele didactice care supraveghează, până la înapoierea în sala de testare. Candidații surprinși având asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinși copiind în timpul desfășurării testelor naționale sau comițând alte fraude menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, sunt eliminați. Tentativa de fraudă se pedepsește în același mod. Se interzice cu desăvârșire colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaților, fonduri având drept destinație asigurarea cazării, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de testare sau de evaluare.