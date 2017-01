Astăzi, la Festivalul „Vama sub Lumini de Oscar”

„Vama sub Lumini de Oscar” (VSLO) a ajuns la ediția a IV-a și se desfășoară anul acesta la Vama Veche, până pe 24 august. Evenimentul este cel mai important din domeniul foto-video, adunând sute de fotografi, lectori, realizatori de filme, dar și mii de participanți, amatori sau profesioniști.La ediția din acest an se organizează workshopuri, prezentări, seminarii, vernisaje, dar au loc și proiecții de filme și concerte. Invitații speciali ai festivalului sunt Marek Czarnecki (fotograf cu multiple premii British Professional Photography Awards) și Thomas Diseth (DOP din Norvegia, câștigător al unui Emmy Award).Programul zilei de astăzi14.30 – 18.00 Urban Photography / Practică – Vlad Eftenie (O)18.00 – 19.00 Cartier Bresson - 10 lessons to learn … and/or ignore as outdated! / Seminar – Michail Moscholios 19.00 – 20.00 Vernisaj Andrei Weingold – Perpetuum Mobile 19.00 – 20.00 Vernisaj Nida Nuri - Alter Ego 20.00 – 21.00 Fotografia făcută bucăți cu Cătălin Săvulescu și Michail Moscholios 21.00 – 22.30 Proiecții Urban Photography - Discuții - Vlad Eftenie