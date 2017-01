Astăzi începe Festivalul de Muzică Uşoară Mamaia

Evident!

Astăzi începe Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia

Ieri, la Hotel Flora din Mamaia (evident!) a avut loc conferința de presă susținută de organizatorii și juriul Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2009, eveniment care debutează astăzi, de la ora 21. Anul acesta, bugetul festivalului este de 1.760.000 lei, redus cu 20 la sută față de cel de anul trecut. Subiectele abordate de participanți s-au centrat în special în jurul Oanei Diana Radu, care a trecut de preselecție, dar se află sub limita de vârstă, de 16 ani, impusă de organizatorii Festivalului Mamaia. Acest lucru s-a întâmplat, așa cum spune Cristian Zgabercea, președintele Festivalului Mamaia, din cauza „unei greșeli birocratice”. Lucru pe care îl regretă deopotrivă și membrii juriului: „Oana e extrem de talentată și are o super voce”, a spus Corina Chiriac. Pentru a evita astfel de situații pe viitor, Cristian Zgabercea a anunțat că, de la anul, va coborî limita de vârstă a participanților la competiție: „La anul promit să reduc vârsta pentru că acești copii încep să se afirme devreme”. Oana Diana Radu nu va participa la competiție, dar va cânta în afara concursului în această seară. „Cea mai mare realizare este că festivalul are loc, chiar și în an de criză”, a spus Cristian Zgabercea, care a ținut să sublinieze faptul că, anul acesta, evenimentul va avea loc la Grădina de Vară Soveja. Teatrul dispune de o capacitate de 1.560 de locuri, mai mare cu aproximativ 600 de locuri față de Teatrul de Vară Mamaia, vechiul loc de desfășurare a festivalului. Astfel că s-au pus mai multe bilete în vânzare față de anul trecut, fiind emise și 300 de invitații pentru demnitari și oficialități (evident!). Prețul unui bilet este de 40 lei. Un alt subiect abordat în cadrul conferinței a fost articolul intitulat „Mamaia produce laureați anonimi”, din Evenimentul Zilei, în care Octavian Ursulescu îi deplângea pe laureații Festivalului Mamaia, pentru faptul că ei nu capătă celebritate în urma succesului lor. Declarație pe care Mădălin Voicu o consideră dăunătoare: „Există oameni care, în loc să hrănească, distrug sau încearcă să scoată din context puținele lucruri bune care există. Tavi m-a rugat într-un an să vorbesc cu Cristian Zgabercea să-l pună prezentator la Mamaia (evident! - n.r.), și, dacă e vorba de acest lucru, atunci îi înțeleg frustrările”. Corina Chiriac a dat o altă interpretare declarației, precizând că „Mamaia propune niște anonimi, care, grație talentului lor, au șansa de a deveni cunoscuți”. Voicu a apreciat, în schimb, eforturile de conservare a culturii pe plan local: „Efortul pe care l-a depus Constanța ca oraș și potențial denotă că aici se încearcă să se păstreze cultura la un nivel de respect. Într-o țară ca România, unde criza și semi-anarhia sunt evidente, resursele cultural-artistice supraviețuiesc”. Fără comentarii. Evident! Una dintre noutățile care privesc Festivalul Mamaia este faptul că anul acesta există un producător muzical al recitalurilor, și anume Niki Constantinescu, impresar Electrecord. În schimb, nu mai este o noutate pentru public perseverența lui Florin Moldovan – Naomi, care va urca pe scena Teatrului Soveja astăzi, când va interpreta piesa „Oameni”. Juriul festivalului este prezidat de Mădălin Voicu (evident!) și format din Corina Chiriac, Viorel Gavrilă, Titus Andrei, Nicolae Costin, Gabriela Scraba, Mircea Drăgan, Cristian Zgabercea, Mirela Pană, Lucian Luca, Paul Eduard Schneider, Berti Barbera și Diana Radu Stan. În fiecare seară de festival vor exista recitaluri susținute de artiști autohtoni și străini: astăzi, de la ora 23, cântă Erminio Sinni și Corina Chiriac, mâine, 21 august, de la ora 23, vor urca pe scenă Nicola, Distinto, Adrian Romcescu, Ladies și Francesco Napoli, în cea de-a treia seară, pe 22 august, tot de la ora 23, vor prezenta un show Ramona Bădescu și invitații săi - Milenium și Roberto Vandalo, în timp ce ultima seară de festival îi va aduce, de la aceeași oră, pe Provincialii și pe Gremio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Vai-Vai (evident!). Premiile oferite de Consiliul Județean Constanța sunt următoarele: la secțiunea Interpretare, locul III - 500 de euro, locul II - 1.000 de euro, în timp ce câștigătorul locului întâi va pleca acasă cu 1.500 de euro. Aceleași premii sunt și la secțiunea Creație, Trofeul Mamaia 2009 constând într-un autoturism Skoda Fabia. De asemenea, va fi decernat și premiul „Teo Peter”, în valoare de 1.500 de euro. Acestora li se adaugă două premii nou instituite, și anume premiul special pentru creație, câștigătorul urmând să beneficieze de realizarea unui clip video, și premiul special pentru interpretare, constând în realizarea unui maxi-single de către o companie profesională. Nu vor lipsi nici premiile acordate de Societatea Română de Radiodifuziune, pentru ambele secțiuni, și premiile speciale acordate de TV Neptun (evident!), premiul presei și premiul „Ion Voicu”. Anul acesta, festivalul va fi prezentat de Albertina Ionescu, din cadrul TVR și (evident!) Adrian Dumitrescu, prezentator la TV Neptun și actor al Teatrului de Stat Constanța (din păcate…).