Asociaţiile studenţilor basarabeni din România cer invalidarea rezultatului alegerilor din R.Moldova

Asociațiile studenților basarabeni din România cer invalidarea rezultatului alegerilor din R.Moldova

Ştire online publicată Marţi, 14 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Asociațiile studenților basara-beni din România, printre care și Organizația Studenților Basa-rabeni din Constanța, solicită, într-o scrisoare deschisă, elibe-rarea tuturor persoanelor arestate, invalidarea rezultatului alegerilor din 5 aprilie și repetarea scrutinului electoral din Republica Moldova sub monitorizarea Consiliului Europei și a Uniunii Europene. Comitetul pentru alegeri libere în Republica Moldova, constituit în București, pe 8 aprilie, își propune coordonarea campaniei de internaționalizare „a situației grave create de regimul comunist de la Chișinău”, iar în vederea realizării acestui obiectiv, repre-zentanții comitetului vor depune, luni dimineața, o scrisoare des-chisă la ambasadele statelor din Uniunea Europeană și la amba-sada SUA. În scrisoarea deschisă, Comi-tetul pentru alegeri libere cere eliberarea tuturor persoanelor arestate în Republica Moldova și tratament medical corespunzător pentru cei răniți și solicită spriji-nul mass-media pentru promo-varea respectării drepturilor omului și democratizare în R. Moldova. De asemenea, comitetul soli-cită invalidarea rezultatului alegerilor din 5 aprilie și repetarea scrutinului electoral, sub moni-torizarea Consiliului Europei, Uniunii Europene, SUA, Rusiei, României, Ucrainei, Turciei și Bulgariei. În acest sens, în scrisoarea deschisă se mai menționează și organizarea unei campanii electorale „nevi-ciate”, cu durata de cel puțin 30 de zile. Legat de Televiziunea și Radioul de la Chișinău, semnatarii scrisorii deschise cer punerea acestora sub control public prin constituirea unor Consilii de administrație formate din perso-nalități științifice și culturale neafiliate politic, sub protecția observatorilor internaționali și naționali. „Solicităm cetățeanului Vla-dimir Voronin să nu mai facă declarații și uz de prerogativele prezidențiale, deoarece mandatul său de 4 ani a expirat la 7 aprilie și a intrat deja în conflict cu Codul Penal al Republicii Moldova. Solicităm Comisiei Electorale Centrale să pună la dispoziția justiției probele fraudelor elec-torale de proporții care au fost reclamate. Solicităm Procuraturii Generale să înceapă cercetarea fraudelor electorale, în mod profesionist și transparent față de observatori interni și interna-ționali. Solicităm Comisiei Europene să sprijine tinerii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău care aspiră la fundamentarea statului de drept prin alegeri libere, la libertate și democrație”, se arată în document. Totodată, semnatarii anunță că vor mandata avocați din Uniunea Europeană pentru a le susține demersul legitim. Comitetul de sprijin este format din Organizația Studenților Basarabeni din București, Liga Studenților Basarabeni din București, Asociația Studenților și Elevilor Basarabeni din București, Grupul de Exprimare Socială a Tinerilor Basarabia, Oficiul pentru Comunicare Internațională și Drepturile Omului - reprezentat Grupul Noii Golani, Asociația 21 Decembrie 1989 și Seniorii Ligii Studenților din România. Printre cele aproape 50 de organizații semnatare ale scrisorii deschise se numără Organizația Studenților Basarabeni din Con-stanța, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Uniunea Națională a Studenților din România, orga-nizații ale studenților basarabeni din țară, Liga Studenților Români în Străinătate, Asociația Foștilor Deți-nuți Politici, Blocul Național al Revoluționarilor 1989, Fundația Corneliu Coposu, Asociația Ro-mânilor din Australia și Sindicatul Alro-Slatina.