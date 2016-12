Asociaţia Elevilor constănţeni, membră a Consiliului Tineretului

Asociația Elevilor constănțeni, membră a Consiliului Tineretului

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Recent, la Timișoara, a avut loc Adunarea Generală a Consiliului Tineretului din România, federația reprezentativă a tinerilor din România, din partea AEC participând Ștefan-Cristian Peltea, vicepreședinte. Cu ocazia Adunării Generale, Asociația Elevilor din Constanța, organizația reprezentativă a elevilor din județul Constanța, a aderat ca membru candidat la CTR, având susținerea unei rețele de organizații de tineret din județul Constanța, în conformitate cu prevederile Statutului CTR.Organizațiile de tineret din județul Constanța care au susținut aderarea AEC la Consiliul Tineretului din România sunt: Asociația Studenților din Constanța, Liga Studenților din Universitatea Maritimă din Constanța, Liga Studenților din Universitatea „Ovidius”, Asociația Studenților și Absolvenților la Teologie și Asociația de Studii Juridice a Studenților Constănțeni - ELSA.De asemenea, în marja Adunării Generale, AEC a participat, la ceremonia prin care Consiliul Europei a acordat certificatul de calitate pentru centre de tineret Casei Tineretului din Timișoara, aflată în proprietatea și administrarea FITT (Fundația Jude-țeană pentru Tineret Timiș) - aceasta devenind astfel unul din cele opt centre de tineret din Europa care are această recunoaștere, fiind singurul din România și singurul din Europa, care este administrat în exclusivitate de tineri.Consiliul Tineretului din România este federația care reprezintă tinerii și organizațiile de tineret din România, la nivel național și internațional. Cu 10 ani de activitate, CTR este organizația care luptă pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor români din țară și din străinătate, fiind singura federație din România membră a European Youth Forum (EYF) și World Assembly of Youth (WAY).