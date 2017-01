Asociaţia de părinţi de la Şcoala nr. 5 este hotărâtă să nu cedeze

Asociația de părinți de la Școala nr. 5 este hotărâtă să nu cedeze

Conform afirmațiilor inspectorului general Miu, Școala „Nicolae Iorga” are 207 elevi, la care se adaugă cei înscriși în programul „A doua șansă”, motiv pentru care această instituție va fi absorbită și ea de aceeași Școală nr. 6 „Nicolae Titulescu”. „Acum o lună nu gândeam că vom ajunge aici, dar directoarea s-ar părea că ne-a ajutat să ajungem la această decizie! Acolo va exista o grădiniță cu program prelungit care va rezolva toate cererile destul de mari pe zona centrală. Astfel, în septembrie n-ar trebui să mai existe părinți disperați în căutare de locuri la grădinițe cu orar prelungit. Și, de asemenea, de la 1 septembrie intenționăm să înființăm o grupă de hipoacuzici, pe lângă Școala specială nr. 1 care nu mai are spațiu”, a justificat, într-o oarecare măsură, prof. Petrică Miu ocuparea sălilor de la etaj. Cert este că asociația de părinți de la Școala nr. 5 este hotărâtă să nu cedeze și, conform afirmațiilor reprezentanților care ne-au vizitat ieri la redacție, vor demonstra că este o măsură aberantă, lipsită de fundamentare, mai ales că această instituție constituia „colacul de salvare” al multor copii cu nevoi speciale a căror înscriere a fost refuzată de alte școli. De altfel, în urma publicării în data de 6 august a articolului cu titlul „Școala «Nicolae Iorga» se transformă în grădiniță cu orar prelungit”, am primit numeroase comentarii care ne acuzau absolut nefondat de tendențiozitate, în condițiile în care nu făceam decât să informăm, în premieră, cititorii interesați de măsurile pe care conducerea ISJ Constanța împreună cu RAEDPP intenționează să le aplice în anul școlar 2009-2010. Reamintim că la vremea respectivă se vorbea de mutarea întregului efectiv de elevi la Școala nr. 2. Iată în continuare două comentarii: „Până în prezent, Școala 5 are peste 350 de elevi, iar în clasa I sunt înscriși peste 42 de copii și încă mai vin cu cereri, iar pe arealul cartierului Tomis II sunt nu mai puțin de șapte grădinițe (una cu orar prelungit, două cu orar normal și patru particulare), la distanță de doar două-trei străzi între ele. Știe domnul inspector general ce declară la minister, prefectură și chiar părinților că școala are doar 207 elevi, ca și cum copiii noștri ceilalți până la 350 sunt desenați pe hârtie? Știe că distanța dintre Școala 2 și Școala 5 este de două-trei cartiere și că un colectiv de 350 de copii și chiar mai puțini ar fi de vârstă școlară și gimnazială nu pot merge la distanță fără însoțitori permanenți sau domnul inspector are mai nou companie de transport școlar gratuit cu însoțitori și o să vină să îi ducă pe copiii etnicilor din cartier la școală sau poate domnul de la RAEDPP (oare știe că pentru acest articol în care vorbește tendențios despre grupările etnice ce conviețuiesc de zeci de ani în cartier poate fi reclamat ca încălcând drepturile omului și ale copiilor), oare cine își mai amintește în țara asta că învăță-mântul este gratuit, obligatoriu și nediscrimi-natoriu, și că aparatul administrativ trebuie să facă tot ce este legal, normal pentru copiii celor ce plătesc taxele bugetare”, semnat Simona Radu. v v v „Mă întreb cum gândesc cei ce hotărăsc destine și ce este în spatele acestor măsuri aberante? S-au investit bani, dar aceștia sunt banii noștri, ai contribuabililor, NU ai Domnului Inspector Miu. Când va investi Domnia sa, atunci să facă favoritisme! Înscrierea în anul de învățământ 2009-2010 s-a făcut din primăvară. Numărul de elevi dintr-o clasă în UE este de 15-17 elevi. Mai documentează-te, domnule inspector! Cine îți dă dreptul să-ți bați joc de copiii noștri? Ce interese personale te animă? În cartierul nostru, Tomis II, este singura școală. Grădinițe sunt mai multe. Iar domnului care nu este de acord să plătească pentru încălzirea școlii îi amintesc că nu o face din buzunarul său, iar economia care l-a lovit subit este cusută cu ață albă. Să vă fie rușine!”, semnat Lucia Guță.