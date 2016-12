"Asistăm la un show-room auto în jurul şcolilor, în timp ce profesorii au salarii de subzistenţă"

8

treaba fiscului

:-) Romania o tara super bogata! daca cei de la CONTROL FINANCIAR a-r verifica salariile parintilor acestor 'copilasi" si sa dovedeasca cu acte in regula provenienta acestor masini de lux; avand in vedere: salariu net pe Luna/ totalul de persoane ce locuiesc in familiilor acestor copilasi/ cheltuielile lunare si apoi sa se mai dovedeasca ca da se poate cumpara si acest gen de masini pana si odraslelor lor ce doar au implinit 18 ani...