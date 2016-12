ASCENSIUNE RAPIDĂ / Din cabinetul Şcolii Peştera, în fotoliul de inspector şcolar!

ASCENSIUNE RAPIDĂ / Din cabinetul Școlii Peștera, în fotoliul de inspector școlar!

- Interviu cu profesorul de istorie Marius PetreDupă cum se știe, organigrama Inspectoratului Școlar Județean Constanța a cunoscut, în această vacanță de vară, numeroase transformări, unele dintre cele mai surprinzătoare, lăsând la o parte concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere.Printre numirile în funcția de inspector, cu delegație, până la data de 31 august, se numără și prof. Marius Petre, care ocupă funcția de inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane.După un mandat de director la Școala Gimnazială din comuna Peștera, în perioada 2004-2007, din 12 aprilie 2012 a devenit director pentru a doua oară, până pe 8 iulie, când s-a „mutat” în str. Mihai Eminescu, la propunerea inspectorilor școlari cu care a colaborat foarte bine.- Cum ați ajuns la catedra de istorie a școlii din Peștera?- În anul 2001, am absolvit Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Istorie, și m-am întors la locul meu natal, unde am crescut, am învățat și am revenit ca profesor. De la grădiniță până în clasa a VI-a, am învățat la Peștera, apoi m-am mutat la Școala nr. 6 din Medgidia, apoi la liceu tot acolo.- Sunteți unul dintre directorii norocoși, care administrează o unitate cum nu multe există chiar în Constanța.- Din fericire, comuna Peștera se bucură din anul 2008 de o bună administrare a banului public și apoi de ceea ce spuneți dvs. Pentru că investițiile nu sunt chiar atât de mari cum se crede din exterior, ci pur și simplu banii sunt mult mai bine manageriați.Dar avem și elevi cu care ne mândrim. În fiecare an, în fiecare lună și în fiecare zi am încercat să urcăm câte o treaptă la nivelul unei comunități de la țară, iar anul acesta, la Evaluarea Națională, 97% dintre elevi au obținut note peste 5, iar la Matematică - 60%. În total, 78% dintre elevii noștri au obținut note peste 5, la o promoție de două clase, constant.- Ce credeți că v-a recomandat pentru această avansare?- Cel mai probabil, colaborarea foarte bună cu Inspectoratul Școlar Județean și cu autoritățile locale, din 2012, că la primul mandat nu pot să spun că am avut o colaborare prea bună. La vremea respectivă, am colaborat bine cu domnul Valentin Vrabie, care era viceprimar, dânsul fiind singurul care sprijinea școala.- V-ați dori să rămâneți în continuare la Inspectoratul Școlar Constanța?- Este o provocare nouă, cu valențe diferite față de ceea ce înseamnă munca de director. Chiar vorbeam cu colegele și le spuneam că, din exterior, inspectoratul școlar pare un pic altfel. Adică pare o muncă mai ușoară și mai frumoasă, dar din interior pot să spun că este o muncă asiduă, grea, care nu se termină niciodată.Revenind la întrebare, vreau să mă consider o persoană modestă și mă văd acolo unde îmi este locul, respectiv unde este nevoie de mine în educație.