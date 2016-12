Artiştii, la limita supravieţuirii. „Avem şi noi drepturi!“

Artiștii, la limita supraviețuirii. „Avem și noi drepturi!“

Bugetul alocat, anul acesta, Teatrului de Stat Constanța este insuficient pentru nevoile unei instituții de cultură. Directorul teatrului, Daniela Dumitrescu, a declarat că bugetul pe 2015 este puțin peste două milioane lei, sumă insuficientă!Nici în acest an,Teatrul de Stat Constanța nu își va permite să aducă colaboratori. Actorii, oamenii care pun în scenă piesele de teatru, rezistă doar grație dedicației și pasiunii pentru meseria pe care au îmbrățișat-o. În prezent, conducerea colaborează cu regizori care, după ce își fac treaba, își primesc banii în trei-patru tranșe.„Am senzația că noi suntem priviți ca niște oameni care acceptăm tot ce ni se dă! Nu e frumos să spui: lasă că sunt artiști și le place oricum ce fac! Trebuie subliniat că, noi, într-adevăr, suntem artiști, dar suntem și noi oameni, avem și noi drepturi, și suntem profesioniști, nu amatori!”, a subliniat Daniela Dumitrescu.În opinia șefului Teatrului de Stat, legea salarizării actorilor trebuie schimbată urgent, motivând că nu este posibil ca un actor să primească salariu net de 700 lei pe lună. Conducerea teatrului este de părere că e momentul ca cineva să ia inițiativă - poate chiar artiștii de la Constanța! - să facă demersuri, să vorbească cu colegii din țară pentru a fi schimbată legea salarizării. Teatrul are nevoie disperată de posturi, din cauză că, în urmă cu câțiva ani, acestea s-au tăiat, iar acum instituția funcționează la limita de jos. Pentru a termina la timp tot ce înseamnă pregătirea unui spectacol, teatrul are nevoie de colaboratori, dar, în același timp, instituția de cultură nu are bani să-i plătească!„Numai noi știm cum pregătim fiecare spectacol, oamenii fac de toate, dar nu mai rezistăm nici noi! Este de neconceput cum noi trebuie să pregătim spectacole de foarte bună calitate, dar fără nimic! În condițiile acestea, cum acel actor - o meserie care nu este pentru toată lumea! - să nu fie interesat să-și caute și un al doilea job pentru a supraviețui”, a afirmat directorul Teatrului de Stat.Performanța, spune Daniela Dumitrescu, nu se poate face cu oameni care au două joburi. Dar, în același timp, nimeni nu are dreptul să le interzică să găsească soluții de supraviețuire.