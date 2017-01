Artiştii constănţeni se revoltă

Consiliul Județean Constanța vrea să boteze teatrul pe care l-a desființat

Artiștii constănțeni se revoltă

Consiliul Județean Constanța se va întruni în ședință ordinară miercuri, 23 iunie, ora 13, în Aula Magna a Bibliotecii Județene „I.N. Roman”, pentru a dezbate proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului de Stat în Teatrul de Stat „Jean Constantin”. În luarea acestei decizii nu au fost, însă, consultați „beneficiarii” direcți ai proiectului, și anume actorii, cei ce vor activa în teatrul care, oricum afectat de atâtea schimbări, va purta, din nou, alt nume. Poate că, în cazul în care artiștii ar fi fost întrebați, Consiliul Județean Constanța (CJC) sau Prefectura (al cărei reprezentant susține că îi aparține inițiativa) și-ar fi adus aminte că Teatrul Fantasio, pe scena căruia Jean Constantin a jucat, alături de mulți alți artiști de valoare, nu mai există. A fost desființat în 2004, de Consiliul Județean care, acum, dorește să boteze cu numele lui Jean Constantin - actor de comedie, căruia nimeni nu-i poate contesta valoarea - Teatrul de Stat Constanța - instituție care nu are nicio legătură cu estrada sau șușaneaua. Inițiativa care, se pare, aparține Prefecturii Județului Constanța, a fost luată, probabil, pe un fond emoțional, argumentul prezentat de prefectul Claudiu Palaz fiind următorul: „Salutăm receptivitatea manifestată față de propunerea noastră de atribuire a numelui inegalabilului Jean Constan-tin unui obiectiv reprezentativ, și anume scenei pe care a debutat și unde și-a manifestat geniul artistic și dragostea pentru teatru, pentru Constanța”. Adevărat, însă maestrul putea fi omagiat în zeci de alte feluri, nu prin crearea unei și mai mari confuzii în ceea ce privește peisajul teatral constănțean. În plus, dragoste pentru teatru a avut și Aurel Manolache (pentru cei care nu-și mai aduc aminte: el a înființat Teatrul Fantasio, brandul care a făcut celebră Constanța și ansamblul de balet constănțean, ca secție a Teatrului „Fantasio” și a lansat tinere talente la Festivalul „Mamaia Copiilor”). Numele său nu este, însă, pomenit de mai-marii orașului, căci așa li se întâmplă celor care au curajul de a se opune deciziilor lor. Totodată, în aceeași ședință de miercuri se va dezbate și proiectul de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de „cetățean de onoare al județului Constanța” lui Jean Constantin. Ne întrebăm cui folosește acest titlu, acum, când maestrul nu mai e printre noi? Dacă nu a fost onorat cum trebuie cât timp a fost în viață, poate că, acum, când e prea târziu, Jean Constantin ar trebui lăsat să se odihnească, iar numele lui să nu fie purtat prin proiecte bizare și inepte. Cei care l-au iubit să se bucure de ceea ce a lăsat în urmă - o operă care nu are nevoie de titluri ipocrite și lipsite de justificare. Liviu Manolache: „Oare nu avem o problemă, ca națiune, de ne aducem aminte de valori după ce au murit?” Indignați de noua schimbare a numelui Teatrului de Stat, actorii constănțeni ne-au mărturisit că proiectul CJC este de-a dreptul nefiresc și că numele propus pentru instituția în care ei activează nu este justificat. Mai mult decât atât, artiștii nu au fost întrebați dacă sunt sau nu de acord ca Teatrul de Stat să poarte numele lui Jean Constantin: „Oamenii ăștia nu întreabă. Sunt atât de orgolioși, încât au senzația că le cunosc pe toate. Tocmai asta face societatea în care trăim să fie în halul acesta”, a spus Liviu Manolache. „Dacă ne întrebau și pe noi nu se ajungea aici. Sau au fost alte interese, de altă natură. Cert e că, la ora actuală, din punct de vedere cultural, orașul e slab. Artiștii nu ar trebui marginalizați, ci în aceste momente trebuie să te bazezi pe ei. Acum artiștii teatrelor din Constanța ar fi trebuit să fie în Mamaia, pe scena de la Cazino, pentru că în momentele acestea trebuie să te ajuți de artă și cultură”. În ceea ce privește titlul de cetățean de onoare pe care CJC intenționează să i-l acorde lui Jean Constantin, Liviu Manolache declară: „Ce să facă cu acest titlu, dacă a murit? Ce se poate face sunt reparațiile morale, necesare atunci când ai greșit față de o mare personalitate a unui oraș, pentru care omul acela a dat ce-a avut mai bun în el. Oare nu avem o problemă, ca națiune, de ne aducem aminte de valori după ce au murit? Cât sunt în viață ori îi ignorăm, ori ne folosim de ei. Se întâmplă așa pentru că noi nu avem la ce să ne raportăm”. Actorul vine și cu recoman-darea ca, în loc de schimbarea denumirii Teatrului de Stat, cinematograful „Republica” să fie repus în circuitul cultural și să poarte numele lui Jean Constantin. Totodată, Liviu Manolache a trimis o scrisoare deschisă Consiliului Județean Constanța și Prefecturii Județului Constanța, în care își exprimă nemulțumirile față de inițiativa de redenumire a Teatrului de Stat. Eugen Mazilu: „Mă jignește această schimbare” La fel de nejustificat și jenant găsește proiectul CJC alt actor cunoscut al scenei constănțene, Eugen Mazilu: „M-a supărat faptul că, în loc să se lupte ca această instituție să devină teatru național, vor ca ea să poarte numele lui Jean Constantin. N-am nimic cu el, tot respectul, dar ce legătură are cu teatrul dramatic? Nici una! Mai bine să toarne un soclu cu numele lui. Au desființat revista și acum vor ca Teatrul de Stat să poarte numele lui Jean Constantin. Vor denumi teatrul cu numele tuturor celor care vor muri? Nu e vorba de Jean aici, e vorba de titulatura instituției. Mă jignește această schimbare, noi nu mai avem nicio legătură cu revista”. Diana Cheregi: „Cineva acolo sus a înnebunit” Nici actrița Diana Cheregi nu este împăcată cu proiectul CJC, pe care îl consideră o posibilă strategie de imagine: „Mi se pare total greșită și neavenită această schimbare. Să mă ierte Jean, că ne-am cunoscut. Jean a fost un comic, nu o personalitate. Dacă trebuie schimbată denumirea teatrului, atunci ar trebui să-i poarte numele lui Aurel Manolache, pentru că el a înființat Teatrul Fantasio. Dacă au făcut o brambureală, atunci să își asume această brambureală. Cineva acolo sus a înnebunit, sau e o acțiune populistă. De ce nu ar purta teatrul numele lui Gelu Manolache, cu care Jean a făcut ani de zile cuplu pe scenă? Poate că l-au ales pe Jean Constantin că le face lor (nu știu care lor) bine la imagine. Sper să trăiesc să-i văd plătind pentru greșelile pe care le-au făcut”. *** Redăm integral scrisoarea deschisă pe care actorul Liviu Manolache a trimis-o Consiliului Județean Constanța și Prefecturii Județului Constanța: „Cu respect doresc să vă aduc la cunoștință că inițiativa de a numi Teatrul de Stat «Jean Constantin» este O MARE GREȘEALĂ, deoarece, din diverse motive ori din necunoaștere a istoriei culturale a Constanței, se pune emoțional acest nume. A fost prin naturalețea lui un important și popular actor de film, dar de aici până la a da acelei clădiri numele lui este mult prea mult, este o nedreptate. Nedreptate față de toți cei care au adus faimă acestui teatru. Îmi permit să vă amintesc că actorul Jean Constantin nu a avut nicio legătură cu ceea ce se numește astăzi teatrul de proză, fost „de Stat”, fost „Ovidius” și iar „de Stat”, deoarece acum acolo este fostul Teatru „Ovidius”, mutat acum în Teatrul de Stat Constanța. Complicată frază, dar așa a fost soarta acestui teatru, fără voia artiștilor. În acea clădire a funcționat Teatrul „Fantasio”, desființat de Consiliul Județean Constanța cu ani în urmă, iar Jean a fost salariat al acelui teatru până în anul 1989. Toți cunosc acea clădire ca fiind «Fantasio», deci nici lui nu-i faceți un serviciu. În al doilea rând, acel teatru a fost înființat de AUREL MANOLACHE în anul 1964, care, împreună cu regizorul de revistă Nicușor Constantinescu și directorul teatrului, Jean Ionescu, au transformat cinematograful «Tranulis» în Teatrul «Fantasio» și care, timp de 40 de ani, a făcut ca acest teatru să devină un brand și un simbol de țară. Jean Constantin a fost doar un pilon în bunul mers al acelei instituții, dar niciodată singur. Alături de el au fost Gelu Manolache, Dan Spătaru, Trio DO RE MI, Ilona Moțica, Milidi Tătaru, Friț Braun, etc. În memoria lui se poate ridica o statuie în parc, așa cum au făcut oltenii în memoria lui Amza Pellea. Poate să se înființeze un teatru de revistă care să-i poarte numele și, astfel, TEATRUL DE STAT sau proză să se întoarcă în casa proprie (aceasta este o altă discuție). Poate să-i poarte numele o stradă din Peninsulă, acolo unde el venea spre barca personală, sau fostul cinema-tograf «Republica», și astfel să se deschidă un colț de cultură, dar acest teatru, vă rog cu pioșenie pentru toți cei care au murit pe acea scenă - NU! Este o greșeală. Îmi cer scuze că mi-am permis să vă fac cunoscute aceste gânduri, dar cred că trebuie să respectăm istoria culturală a orașului și a Dobrogei, care este poate una dintre cele mai vechi din România, mai ales acum, când ignoranța și căderea morală și culturală a zonei impune o luptă a redobândirii orașului Constanța în cultura națională. Sper ca vorbele mele să conteze și, cu respect pentru trecut și viitor, să revizuiți această propunere”. Liviu MANOLACHE