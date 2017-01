Artiştii constănţeni, redescoperiţi în dansul contemporan

Artiștii constănțeni, redescoperiți în dansul contemporan

Publicul constănțean a putut asista, duminică seară, la un eveniment (cu adevărat) de excepție al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB): Gala de Balet, prezentată în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului. O desfășurare de forțe, talent și măiestrie, oferită cu generozitate de artiștii constănțeni și cei de la Opera Națională din București, generând explozii de aplauze în rândul publicului. Gala a fost deschisă cu un pas de deux din baletul „Giselle”, pe muzica lui Adophe Adam, în evoluția Laimei Costa și a lui Sergiu Dan, urmați de Cecilia Ursul, care a dansat pe muzica lui Handel - „Lascia chi’o pianga” -, în coregrafia Feliciei Șerbănescu. Aceasta ne-a mărturisit că îi dedică momentul maestrului Oleg Danovski, patronul spiritual al baletului românesc și al celui constănțean, de la moartea căruia se împlinesc 13 ani. În continuare, au urmat momente coregrafice susținute de: Adrian Mihaiu și Horațiu Cherecheș; Gloria Barbu; Oana Dincă, Ana Maria Badea, Angelica Ceară și Delia Luca; Amalia Mândruțiu și Horațiu Cherecheș; Aliss Tarcea și Cristi Tarcea; Adina Tudor și Ovidiu Iancu Matei, prim soliști ai Operei Naționale din București, deopotrivă cu Bianca Fota, Gigel Ungureanu și Corina Dumitrescu; Irina Ganea Mihaiu (debut) și Dan Dumbravă (debut), alături de ansamblul de balet al teatrului constănțean; Oana Dincă, Alexandru Chiș, Marius Marin; Rie Aoyagi; Liliana Tăbuș, Ana Maria Badea și Alexandra Dedu; Eliza Popa (debut) și Dan Dumbravă (debut); Irina Ganea Mihaiu și Adrian Mihaiu, din nou Aliss Tarcea și Cristi Tarcea; Monica Cherecheș și Horațiu Cherecheș; din nou Corina Dumitrescu și Gigel Ungureanu; Amalia Mândruțiu și ansamblul de balet al teatrului constănțean, gala încheindu-se cu un pas de deux din baletul „Don Quijote”, pe muzica lui L. Minkus, susținut de Adina Tudor și Ovidiu Iancu Matei. Cu ocazia acestei gale, am putut vedea momente impresionante de balet contemporan. Remarcabilă evoluția cuplului Tarcea, al cărui dans, plin de pasiune și sen-zualitate, amplificat pozitiv de piesa lui Dido – „Honestly OK” – a generat acea magie și fascinație care, odată experimentate, nu mai pot fi uitate. Cei doi artiști îndrăgiți ne-au mărturisit dorul de a face balet mo-dern, mai ales că, în anii trecuți, acest gen de spectacole era frecvent la Constanța. Din nefericire, baletul contemporan nu se mai regăsește în repertoriul actual al TNOB: „Chiar ne e dor de dansul contemporan. Am dansat foarte mult în anii trecuți, pe vremea Anei Maria Munteanu (n.red.: fostul director al Teatrului de Balet „Oleg Danovski”) erau multe proiecte de genul asta. Pe mine, ca artist, m-a ajutat foarte mult dansul contem-poran, am văzut ce înseamnă să faci și altceva, cred că în orice meserie e bine să te abați puțin, ca să revii cu plăcere de unde ai plecat”, ne-a spus Aliss Tarcea. Despre beneficiile dansului contemporan ne-a vorbit și Cristi Tarcea: „Dansul contemporan îți cere să adaugi tot timpul câte ceva, nu rămâi închis între anumite canoane, și atunci poți să vii întotdeauna cu ceva nou. Și publicul a reacționat pozitiv la evoluția celor doi mari artiști ai scenei constănțene: „Am resimțit frenezia publicului, care a răspuns foarte bine momentului nostru, chiar mai bine decât la un spectacol integral”, a spus Aliss Tarcea. Contracarând mitul conform căruia alternarea baletul contemporan cu cel clasic dăunează balerinului, Horațiu Cherecheș ne-a spus: „Dansul contemporan în nici un caz nu-ți dăunează, din contră. Te ajută și fizic, pentru că-ți utilizezi alte grupuri musculare, mai ales că noi suntem ca niște sportivi de performanță, iar în momentul în care te antrenezi, faci o altă mișcare, care te poate împinge către alte limite, neexperimentate în baletul clasic”. „Dansul clasic este baza absolută și, având o temelie zdravănă, atunci poți să te abați oriunde vrei. Este o revigorare pentru mine, ca dansator. Și nu doar în balet se practică improvizațiile, ci și în teatru, și în muzică, în toate ramurile artei, și sunt convinsă că tinerii ar primi mult mai bine un spectacol de dans contemporan”, plusează Aliss Tarcea. Celălalt cuplu-legendă al baletului constănțean, Monica și Horațiu Cherecheș, s-a declarat încântat de gala de balet, și de participarea balerinilor bucureșteni: „Mă bucur foarte mult că am avut alături de noi invitați de la București care și-au arătat clasa, la fel ca și noi, iar acest lucru a fost foarte benefic pentru tinerii din compania noastră, care au putut vedea și altceva”, a spus Horațiu Cherecheș. Par-ticiparea dansatorilor bucureșteni a fost apreciată și de Monica Cherecheș: „Invitându-i pe balerinii din București, am vrut să arătăm și altceva publicului, momentele lor ridicând puțin adrenalina. E o deosebită plăcere să fii în fața spectatorului. Pentru acest lucru ne pregătim luni întregi în sala de balet”. Regia Galei de Balet a fost semnată de Elizabeth Pândichi – Lux, evenimentul fiind prezentat de Mariana Frățilă. Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului, ajuns la cea de-a XXXV- a ediție, se desfășoară la Constanța în perioada 15 octombrie - 5 noiembrie.