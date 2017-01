Artiştii aşteaptă salvarea de la Ministerul Culturii

Concediați de Nicușor Constantinescu

Artiștii așteaptă salvarea de la Ministerul Culturii

Disperarea personalului disponibilizat de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța a atins paroxismul, ca dovadă că se adresează cu lacrimi în ochi redacției „Cuget Liber” pentru a mai afla noutăți. „Vă rugăm din suflet să ne ajutați, pentru că nimeni nu mai vorbește nimic de promisa organigramă care ar trebui să vină de la Ministerul Culturii și care ar putea să ne repună în drepturi”, a fost strigătul de deznădejde al unei foste angajate din personalul auxiliar. Reamintim că, pe 23 august 2010, într-o ședință a Consiliului Județean Constanța, ce a avut ca temă rectificarea bugetară pentru Teatrul „Oleg Danovski”, au fost puși pe liber cu foarte mare ușurință circa 100 de angajați ai TNOB, așa încât din 240 de angajați au rămas 141. La vremea respectivă, Daniela Vlădescu, directorul TNOB, afirma că cei care sunt disponibilizați vor rămâne în teatru, și se vor regăsi probabil într-o organigramă nouă. „Ministrul are în vedere și crearea unor organigrame pentru fiecare tip de instituție culturală. Dânsul are însă părerea că toate instituțiile de cultură, sau în marea lor majoritate, sunt subdimensionate și atunci cu siguranță noi ne vom regăsi într-o organigramă cu cel puțin 240 de posturi”, a mai explicat Vlădescu. Același director preciza anul trecut că ministerul le va asigura toate condițiile, precizând că li s-a cerut inclusiv un buget estimativ până la sfârșitul anului pentru a putea funcționa cu cei 240 de oameni și colaboratori așa cum au făcut-o și până acum. Ieri, întrebată în legătură cu organigrama de la minister pe care unii oameni o așteaptă cu disperare, Daniela Vlădescu a declarat pentru „Cuget Liber” că deocamdată nu a primit nimic de la București. „Eu am trimis cele două variante de organigrame, respectiv formula în care lucrăm acum, dar și o altă variantă care ne-ar fi necesară, însă nu vreau să le ofer speranțe deșarte celor care așteaptă un răspuns. Cu certitudine când voi avea îi voi anunța!”.