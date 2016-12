Artişti din şapte ţări participă la Festivalul Internaţonal "Marile serate muzicale ale Bucureştiului"

Artiști din șapte țări participă la Festivalul Internațonal "Marile serate muzicale ale Bucureștiului"

In perioada 9-12 iulie, artisti din sapte tari vor participa, la Festivalul International "Marile serate muzicale ale Bucurestiului", care se va desfasura la Teatrul Odeon din Capitala.Potrivit unui comunicat al Teatrului Odeon, citat de Agerpres, la eveniment vor participa Bruno Canino și Luisa Sello (Italia), Vladimir Mendelssohn (Olanda), Takashi Shimizu și Tetsuro Miyoshi (Japonia), Dominique De Williencourt, Michel și Nicolas Bourdoncle (Franța), Mario Hossen (Bulgaria), Horia Văcărescu (Anglia), Anton Niculescu, Andrei Licăreț, Ana­Maria Marian și Marian Movileanu (România). Organizat de Fundația Euterpe în parteneriat cu Teatrul Odeon, festivalul este condus de violoncelistul român Anton Niculescu, solist concertist ce și­a petrecut o bună parte a carierei la Scala din Milano."Mă bucur că, după organizarea a patru ediții pilot la Brașov, am reușit să multiplicăm acest festival și să îl facem accesibil și bucureștenilor. Implicarea unor instrumentiști celebri de pe tot mapamondul este exemplară și face să sporească diversitatea cultural­muzicală de care are parte orașul, anul acesta. Vă invit cu drag la un maraton regal de muzică camerală de cel mai înalt nivel", a declarat Anton Niculescu, directorul Festivalului "Marile serate muzicale ale Bucureștiului".Evenimentul, organizat cu sprijnul Primăriei Municipiului București, cuprinde patru concerte camerale, prezentate de regizorul Cristian Mihăilescu, ce se vor desfășura zilnic, de la ora 19,30, în sala mare a Teatrului Odeon.