Artişti din patru ţări îl sărbătoresc pe Ovidius, la Constanţa

Artiști din patru țări îl sărbătoresc pe Ovidius, la Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul Festivalului Internațional de Artă și Cultură Contemporană „Ovidius“, Constanța - Sulmona 2007, creatorii români refac pașii lui Ovidius spre locul nașterii sale - Sulmona -, iar artiștii italieni regăsesc drumul în exil al poetului, finalizat la Tomis. Aniversarea a 2050 de ani de la nașterea poetului Publius Ovidius Naso este marcată de Revista „Tomis” printr-un amplu program cultural și artistic, acțiunile fiind grupate sub genericul Festivalului Internațional de Artă și Cultură Contemporană „Ovidius“. Festivalul implică participarea artiștilor plastici și fotografilor din orașele înfrățite, Constanța și Sulmona, consolidând, astfel, legăturile culturale dintre aceste orașe sub semnul marelui poet. Urmând traseul lui Ovidius, creatorii români refac pașii lui Ovidius spre locul nașterii sale - Sulmona -, iar artiștii italieni regăsesc drumul în exil al poetului, finalizat la Tomis. La eveniment participă și artiști din Franța și Germania. Proiectul vizează promovarea culturii românești în spațiul european prin expunerea produselor culturale (pictură, grafică, sculptură și fotografie) în Sulmona. Lucrările prezentate vor avea ca specific tema „Metamorfoze”, după titlul capodoperei ovidiene. Festivalul include ateliere de creație, vernisaje, expoziții, dezbateri, realizarea unor materiale tipărite (broșuri de prezentare a proiectului, afișe, fluturași) și a unui CD/DVD ce conține o galerie virtuală cu lucrările celor 14 artiști participanți: pictură - Marieta Besu, Aurelian Broască, Alessandro Monticelli (Italia), Claudio Pagone (Italia), Giuliano Presutti (Italia), Umberto Malvestuto (Italia); sculptură - Lelia Rus Pîrvan, George Culea, Ionel Jinga; grafică - Ion Tițoiu, Paul Orsi (Germania), Florin Petcu; fotografie - Claude Aube (Franța), Mircea Stoian. În ceea ce privește invitații străini, Alessandro Monticelli & Claudio Pagone s-au unit, în anul 1999, sub sigla „m&p”. Trăiesc și lucrează între Sulmona și Roma, diverse lucrări ale lor fiind păstrate în colecția „arta secolului XXI” din cadrul muzeului special pentru artă contemporană din Roma. Claude Aube este născut la Rouen, Franța, și stabilit de trei ani în România; este un artist polivalent, teatrul, muzica și mai ales artele vizuale fiind autentici parteneri de viață ai acestui artist. Din 1971 până în 1983, în calitate de primar adjunct al orașului Oissel, a fost inițiatorul Clubului fotocinema. De asemenea, a câștigat numeroase premii la concursurile orga-nizate de către Federația Franceză de Cinema, iar din anul 2004 este vicepreședintele Alianței Franceze din Brașov, unde se ocupă în special de dezvoltarea activităților culturale. Giuliano Presutti s-a născut la Posta, un sătuc din provincia Rieti. După 35 de ani neîntrerupți de activitate artistică, colecționează numeroase premii, precum și aprecierea criticii specializate. Ca urmare a participării la cea de-a XX-a ediție a Premiului Primavera a Foggia, i s-a conferit titlul de „pictor al anului”. Vernisaj „Metamorfoze“ Vernisajul expoziției „Metamorfoze”, ocazionate de Festivalul Internațional de Artă și Cultură Contemporană „Ovidius“, Constanța - Sulmona 2007, va avea loc sâmbătă, 1 septembrie, la ora 12, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în sala „Ovidius”. La vernisaj, vor interpreta Alexandra Fiț (pian și voce), Stela Cocârlea (coregrafie). 