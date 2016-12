Arta sălbatică ajunge din nou în Vama Veche

După două evenimente din cadrul estivalei 2012 Wild Art ce au avut loc la Jupiter - „Omul și Vinul”- , respectiv Mangalia - „Dar Mării” -, în Vama Veche va renaște cunoscutul deja „Born to be Wild Art”. De miercuri, 11 iulie, de la ora 18:00, la Bongo, „cum intri în România prima pe dreapta” ne îndrumă organizatorii, puteți zâmbi la expoziția de caricaturi create de artiștii Leonte Năstase, Costel Patrascanu și Doru Axinte, vernisată alături de Daniela Țurcanu-Caruțiu (critic de artă) și Luiza Cala. Urmează un eveniment premieră pentru Wild Art - lansarea cărții de poeme scrise de Ovidiu Sorin Cupșa, „Iluziile unui secol”, despre care Iulian Talianu spune că „tulbură precum drumul pe o apă împrejmuită de nuferi”. Versurile vor fi recitate pe muzica tinerei artiste Ioana Barbuliceanu care, la final de lansare, va susține un concert de muzică folk. Organizatorii mai promit că lansarea cărții va avea loc o dată cu inaugurarea oficială a celei de-a treia librării din Vama Veche. „Iată că pe numai două străzi, în Vama Veche există deja trei librării cu cărți bune, care, spre uimirea necunoscătorilor de Vamă nu numai că sunt cumpărate ci și citite”, observă Dan Ferariu, vicepreședinte Wild Art. „Oricine poate vorbi, chiar și eu pot folosi cuvinte strălucitoare... dar proiectul nu are nevoie căci este în sine o poezie, cu ritm, muzică și culoare!” face un rezumat acestei campanii sălbatice și văratice de artă, Laura Stroe, președintele Wild Art.