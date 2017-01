Arta contra magazinelor de vise

Ieri, la Casa de Cultură Constanța a avut loc o conferință privind problemele ridicate de magazinele de vise și, implicit, consumul de substanțe considerate nocive, dar neinterzise de lege. Evenimentul se înscrie în proiectul „Artă contra drog”, organizat de Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (ANCCSR), Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului (CIADO), sub patronajul organizației EURAD - Europe Against Drugs. Conferința a fost moderată de Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța și președintele filialei Constanța a CIADO. Figura centrală a evenimentului a fost academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, președintele CIADO, alături de care s-au aflat reprezentanți ai EURAD, ai ANCCSR, ai Clubului Părinților Plus D Constanța, ai Universității „Andrei Șaguna” Constanța și ai Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Constanța. De asemenea, au fost prezenți și artiști ai scenei românești, printre care se numără Draga Olteanu Matei, Mihai Constantinescu, Marina Voica, Pavel și Cleopatra Stratan. „Omul este cel mai inteligent animal de pe planetă, dar inteligența sa poate acționa atât în mod pozitiv, cât și în mod negativ”. Astfel și-a început discursul acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, pentru care drogurile sunt o amenințare la fel de gravă ca și SIDA: „Mă confrunt de peste 60 de ani cu problema consumului de droguri. Dacă până în anii ’70, consumul era o problemă sporadică, după aceea el a crescut, lovind fără selecție”, precizează acad. Stolnici. CIADO are rolul de a preveni, și nu de a pedepsi, în ceea ce privește consumul de droguri: „Noi nu-i putem pedepsi pe cei care distribuie drogurile. Misiunea noastră are un efect preventiv, iar prevenția e o problemă de educație și cultură. În acest sens, încercăm să creăm un curent de opinie în așa fel încât să opunem o propagandă eficientă. E greu să lupți împotriva unor ticăloși. Sunt persoane cu o inteligență perversă foarte dezvoltată”, precizează acad. Stolnici. Acesta a anunțat, de asemenea, că intenționează să publice, alături de Universitatea „Andrei Șaguna”, o carte despre droguri și implicațiile acestora, accesibilă tinerilor. De asemenea, acad. Bălăceanu Stolnici consideră că distribuția de droguri este un fapt blamabil, dar cei care cad în cursa consumului trebuie priviți cu o anumită îngăduință: „Trebuie să fim intransigenți cu cei care distribuie și mai îngăduitori cu cei care consumă, pentru că, din punct de vedere psihologic, ei sunt victime. Astfel că fundația noastră a inclus în proiect și o etapă de recuperare a consumatorilor”. În momentul de față, magazinele care comercializează substanțe psihotrope, așa numitele magazine de vise, nu sunt interzise prin lege. Drept pentru care se încearcă schimbarea acestui lucru prin interzicerea a 16 substanțe comercializate în astfel de magazine: „E gravă amploarea pe care a luat-o acest fenomen. Am observat că magazinele acestea pot lua naștere de pe o zi pe alta”, a spus deputatul Daniel Ștefan Pirpiliu. Artiștii invitați la eveniment vor susține, pe parcursul sezonului estival, concerte pe litoral, în cadrul proiectului „Artă contra drog”. Unii dintre ei nu sunt tocmai optimiști în ceea ce privește eficiența acestei „lupte”, cu atât mai mult cu cât nu există un cadru legislativ care să interzică comercializarea unor substanțe considerate nocive și comercializate în magazinele de vise. Este și cazul interpretului Mihai Constantinescu, pentru care „nu există soluții. Se fac bani din armament, se fac bani din droguri, nu le poți combate”. De altă părere este cântăreața Marina Voica, pentru care drogurile sunt atât de populare pentru că sunt interzise, iar aderența lor la public ar scădea doar dacă acestea ar fi legalizate: „Drogurile ar trebui legalizate și comercializate în proporții mici. Astfel, ar dispărea fenomenul fructului interzis. Este o luptă fără rezultat, la fel cum americanii au luptat împotriva alcoolului și n-au rezolvat nimic”. Până acum, în Iași au fost identificate 33 de magazine de vise, în timp ce în Galați există 28 de astfel de spații. Chiar dacă aceste magazine se află sub monitorizare, nu se știe încă numărul exact al acestora în județul Constanța.