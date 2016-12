Arta ceaiului într-o expoziţie foto

Arta ceaiului într-o expoziție foto

În perioada 17 aprilie - 17 mai, librăria Cărturești va fi gazda expoziției de fotografie „Circle of TEA”, care are ca temă arta rafinată a ceaiului, privită dintr-o perspectivă minimalistă, motivul cercului fiind elementul central. Expoziția este semnată Cornel Pasăre. Autorul declara că expoziția de față reprezintă fuziunea perfectă dintre cele două pasiuni ale sale: arta ceaiului și fotografia. „Numele expoziției s-a născut din vizionarea unui număr de fotografii ce au ca temă arta ceaiului. Am observat că în majoritatea fotografiilor apare constant un motiv geometric: cercul. Cercul, simbol al perfecțiunii, probabil cel mai întâlnit simbol grafic, este aici marcat clar, într-un mod minimalist și simplu. Privind acest simbol, aproape magic, simți cum te pierzi în povestea sa, curiozitatea îți trezește imaginația și începi să intuiești povestea din spatele fiecărei fotografii”.