Arhivele Constanţei, la şase decenii de la înfiinţare (I)

Arhivele Constanței, la șase decenii de la înființare (I)

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Arhivele Naționale ale României instituție fundamentală a statului român este desemnată să administreze, supravegheze și, nu în ultimul rând, să protejeze Fondul Arhivistic Național al României. În același timp, prin activitățile desfășurate pe linia valorificării științifice a informațiilor din documente, latura culturală este una însemnată și recunoscută în plan științific, atât la nivel național cât și la nivel internațional.În formula modernă a organizării ca instituție, Arhivele Naționale ale României datează de 180 de ani, iar la nivelul județului Constanța de șase decenii, timp în care a înfruntat toate vicisitudinile vremurilor, din care nu au lipsit nici procesele de reorganizare. Ideea înființării unor depozite de arhivă la nivelul întregii țări, respectiv a unor direcții regionale, inclusiv în Dobrogea cu sediul la Constanța s-a manifestat încă din perioada interbelică. În contextul evenimentelor petrecute după 23 August 1944 propunerea înființării unei asemenea instituții la Constanța a fost reluată. Astfel, în toamna anului 1944, mai exact la data de 15 noiembrie 1944, Aurelian Sacerdoțeanu, director general în acea vreme al instituției păstrătoare a memoriei românilor, avea să înainteze Ministerului Culturii Naționale - Direcția Învățământului Superior Adresa nr. 1189 prin care solicita înființarea a două direcții regionale, dintre care una la Constanța, precizând: „Deoarece Direcția Regională a Arhivelor Statului din Chișinău își întrerupe activitatea, personalului provenit de la această instituție trebuie să i se dea altă destinație. Cum el este pregătit pentru serviciul de arhivă istorică, care are nevoie de încă mult personal, socotim necesar să rămână tot în această specialitate. Din acest motiv avem onoarea de a propune următoarele: Pentru descongestionarea depozitelor Arhivelor Statului din București și Iași este nevoie să se înființeze cel puțin două regionale: una la Focșani sau Galați pentru județele Putna, Tecuci, Covurlui, Brăila și Râmnicu-Sărat și alta la Constanța pentru jud. Constanța, Tulcea și Ialomița. Dacă ministerul poate pune la dispoziție acum un local potrivit pentru acestea - poate al mai multor școale desființate - atunci personalul de la Chișinău, împărțit în două, ar putea începe imediat activitatea. Greutăți bugetare în această privință n-ar fi decât cele privitoare la local, pentru personal și material fiind suficiente prevederile înscrise în buget pentru Chișinău.Credem, domnule ministru, că mai ales în vremurile de azi trebuie să dăm toată atenția manifestărilor noastre culturale. Ori, fără arhivă, bibliotecă, muzeu și laborator acestea nu sunt posibile”. Din păcate rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor. Conștient de necesitatea înființării unei direcții regionale a Arhivelor Statului la Constanța, Aurelian Sacerdoțeanu continuă demersurile și la data de 11 aprilie 1945 înaintează Primăriei Constanța Adresa nr. 498 în care avea să precizeze: „Strângerea și conservarea urmelor istorice privitoare la Dobrogea a format totdeauna un obiect de căpetenie al cercetătorilor noștri. Având și noi această grijă am socotit necesar să adunăm cât mai repede urmele scrise - ar-hivele ținutului - și să le punem la îndemâna cercetătorilor. Pentru aceasta am dispus întemeierea unei Direcții regionale a Arhivelor Statului în orașul Constanța, cu jurisdicția în jud. Constanța, Tulcea și Ialomița. Pentru a putea începe cât mai repede să funcționeze această instituție culturală, facem un călduros apel la Dvs., spre a ne înlesni adăpostirea într-un local al prefecturii sau municipiului. Avem nevoie de două odăi pentru birouri și 2 săli pentru depozit, însă sănătoase. Personalul afectat acestei direcțiuni are deocamdată 6 specialiști și este plătit în întregime din bugetul acestei instituții”. La data de 19 aprilie 1945, prin rezoluție, conducerea Primăriei Constan-ța avea să dispună: „Se va comunica că în prezent nu dispunem de încăperi”. Șase ani mai târziu, prin adoptarea Decretului nr. 17 din 25 ianuarie 1951 al Prezidiului Marii Adunări Naționale și a Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 472 din 16 iunie 1951 avea să se înființeze în vechea urbe tomitană o Secție Regională a Arhi-velor Statului care își va începe activitatea la data de 15 iulie același an. Competența teritorială a instituției se întindea asupra regiunii administrative Dobrogea, care cuprindea în acea perioadă județul Constanța, sudul județului Tulcea și sud-estul județului Ialomița constituit în raionul Fetești. (Va urma)Virgil COMANȘeful Serviciului Județean Constanța al Arhivelor Naționale