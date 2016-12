Arhiepiscopul Tomisului va sluji la Cumpăna

Duminică, 13 octombrie, începând cu ora 8.30, IPS Teodosie va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Cuvioasa Parascheva” din Cumpăna, urmată de Botezul a cinci copii, cazuri sociale. La ora 13, Arhiepiscopul Tomisului va participa la Ziua comunei Saraiu, care o are ca patron spiritual pe Cuvioasa Parascheva. Cu acest prilej, ierarhul va sfinți monumentul închinat Mântuitorului, Maicii Domnului, Cuvioasei Parascheva și Sfântului Ioan Botezătorul, amplasat în fața primăriei. La ora 17.00, Ierarhul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la biserica „Cuvioasa Parascheva” din Năvodari, urmată de tradiționala procesiune cu icoana și veșmântul Cuvioasei Parascheva, pe traseul: străzile Constanței, Mării, Frunzelor și Rândunelelor. Procesiune are loc în fiecare an, începând cu anul 1998.