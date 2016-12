"Arhanghel'sk", lansat la Constanţa

"Arhanghel'sk", lansat la Constanța

Pe 24 aprilie, ora 21, membrii trupei „Robin and the Backstabbers” își lansează noul volum „Arhanghel’sk”, în Club Doors. „Robin and the Backstabbers” este o formație românească de pop din București, fondată în 2010. Componența actuală îi cuprinde pe Andrei Robin Proca, Florentin Vasile, Eugen Nuțescu, Vladimir Proca, Radu Moldovan și Andrei Fântână. Trupa a câștigat premiul la categoria „Cel mai bun rock alternativ” la On Air Music Awards în 2013, cu albumul intitulat Bacovia Overdrive vol. 1: Stalingrad.