„Aranjamentelor adulţilor cad victime adolescenţii”

Federația Părinților despre Bacalaureatul 2013:

„Aranjamentelor adulților cad victime adolescenții”

Ştire online publicată Joi, 11 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Federația Asociațiilor de Părinți susține că potențiale fraude la bacalaureat au fost semnalate și în anii trecuți, dar autoritățile nu au reacționat pentru oprirea fenomenului și pedepsirea vinovaților, precizând că în aceste „aranjamente” ale adulților cad victime adolescenții.Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP), Mihaela Gună, a spus că toate cazurile de fraudă la bacalaureat trebuie analizate, iar elevii, cadrele didactice și părinții trebuie să înțeleagă că pentru orice încălcare a legii, cei care se vor dovedi vinovați trebuie să plătească.Potrivit Mihaelei Gună, la bacalaureatului din acest an s-a făcut un pas important în luarea în considerare și anchetarea tuturor suspiciunilor de fraudă, astfel încât să nu mai planeze asupra sistemului, în general, și asupra examenului, în special, nicio suspiciune.„Pentru greșelile unora, nu trebuiesc pedepsiți toți. Nu trebuie să plătească toți copii, nevinovați, pentru greșelile unora care au încălcat regulamentele și legile. Punctul de vedere cu privire la continuarea examenului de bacalaureat a fost susținut în relația cu MEN și de către reprezentanții FNAP-IP, în cadrul consultărilor avute în această perioadă”, a precizat Mihaela Gună.FNAP-IP îi felicită pe elevii care au susținut și promovat examenul de bacalaureat din acest an și consideră că rezultatele au fost obținute după un efort al elevilor, cadrelor didactice și părinților, dar și pentru că a existat o responsabilizare și conștientizare mult mai mare a copiilor.„Apreciem faptul că subiectele au fost clar exprimate, fără ambiguități care să ducă în eroare un copil aflat sub stresul unei evaluări importante. Considerăm că diferențierea subiectelor la Limba și Literatura Română a fost un pas important în abordarea evaluării, în contextul în care FNAP-IP a solicitat acest lucru, în nenumărate rânduri, conducerii MEN”, a precizat Mihaela Gună.