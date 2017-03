"Ar fi dezastru dacă s-ar desfiinţa liceul nostru!"

Elevii și profesorii Colegiului "Pontica", revoltați de vestea primită

"Ar fi dezastru dacă s-ar desființa liceul nostru!"

Tensiunea în rândul profesorilor și elevilor de la Colegiul Tehnic „Pontica“ din Constanța, fost Liceul Agricol Palas (inaugurat în 1968), a atins cote nedorite, ca urmare a știrii că se intenționează desființarea unității de învățământ și transformarea ei în centru de formare pentru turism.Cu toate că ministrul Turismului, Mircea Dobre, a anunțat, vineri, că la finele acestui an școlar va prelua Colegiul „Pontica” și că inițiativa a fost deja discutată cu autoritățile locale, iar acestea par încântate de idee, ieri, aveam să constatăm că lucrurile nu sunt deloc… încântătoare.La Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu se știa nimic despre această inițiativă! Ca atare, prof. Gabriela Neagu, inspector școlar de specialitate învățământ tehnic, nu avea nimic de comentat.Ba mai mult, în cifra de școlarizare pentru anul viitor, la clasa a IX-a sunt prevăzute două clase: una cu specializarea veterinar și alta turism, după cum afirma ing. Vasile Anghel, directorul numit în urma promovării concursului.„Corect mi se părea să știu și eu ceva. Ironia face că în ziua în care mass media anunța că vom fi desființați, eu mă aflam la Primăria Constanța să preiau contractul de management semnat de primarul Decebal Făgădău. În opinia mea, nu ar trebui în niciun caz să se renunțe la veterinară, singura unitate din județ cu o bază materială bine dotată și cu centru de practică. Ar mai fi la Deleni, dar nu au nici pe sfert din ceea ce avem noi. Plus contractele pe care le avem, inclusiv cu oieria, care este la doi pași, cu farmaciile și cabinetele veterinare din oraș”, declara directorul, adăugând că s-ar putea purta o „negociere” pentru activele dezafectate, cum este cazul unuia dintre cămine.„La absolvire, elevii au viitorul asigurat. De ce s-a luat această hotărâre?“La ora documentării noastre, am surprins un grup de elevi de clasa a X-a care tocmai ce ieșeau de la o oră de practică împreună cu inginerul zootehnist Anișoara Tureac, care predă discipline de specialitate, bazele creșterii animalelor.„Am terminat liceul aici, în 1978, am urmat facultatea la Institutul Agronomic «Ion Ionescu de la Brad» din Iași, pe care l-am absolvit în 1982 și m-am întors ca profesoară în această unitate școlară de care mă leagă copilăria mea. Fac meseria aceasta cu dragoste deosebită, pentru că iubesc copiii care își leagă viitorul de acest liceu. Cred că noi, absolvenții acestui liceu, ne-am întors să pregătim în continuare specialialiști pentru agricultură, în ciuda faptului că a ajuns Cenușăreasa economiei românești. Am fost grânarul Europei, dar unde am ajuns? Aici, la Constanța, se pregăteau cei mai buni specialiști din țară, participam la concursuri pe meserii, olimpiade în domeniu. Elevii noștri erau spaimă în țară în domeniul pregătirii. Mi-amintesc că am fost cu un elev de clasa a X-a la o olimpiadă la Sibiu, unde erau pregătiți la patru discipline și constănțeanul era spaima. Copiii sunt foarte încântați de ceea ce învață aici, pentru că la absolvire au viitorul asigurat, chiar dacă nu merg mai departe la o facultate. Ei sunt foarte contrariați de cele aflate, pentru că au venit special pentru această meserie. Ca dovadă, sunt dispuși să meargă în practică să învețe meserie și după terminarea orelor. E nedrept să le tăiem aripile copiilor. Nu putem! Unul dintre elevi, Mircea Alexandru Stavarache, mi-a spus că dacă nu se face tehnician veterinar, renunță la școală. De ce s-a luat această hotărâre chiar nu știm!”, a declarat cadrul didactic.Sunt hotărâți să protestezeElevul Dan Răzvan este din satul Pietreni, comuna Deleni, și tatăl lui l-a îndrumat special spre această meserie.„Avem animale în fostul IAS Pietreni și îmi doresc, după terminarea liceului, să continui meseria tatălui meu. Avem modele de personalități publice care au plecat de pe băncile acestui liceu: Gheorghe Albu, Florin Pricop, Adrian Bîlbă, Ilie Floroiu, Mădălin Crăciunică, prof. univ. Sandu Negrea”, ne-a explicat elevul.Bogdan Turturică este din Năvodari și cu toate că avea un liceu în localitate, și-a dorit să vină la Colegiul Agricol din Constanța pentru a continua o tradiție din familie, mai ales că ei cresc deja animale în curte. Și părinții lui Alexandru Scripcariu, din Poarta Albă, se ocupă cu creșterea animalelor.I-am provocat la un exercițiu de imaginație și i-am întrebat ce ar face dacă ar afla că se desființează liceul, moment în care toți cinci au sărit ca arși, declarând că vor merge în fața Primăriei Constanța și vor protesta.„Ar fi un dezastru dacă s-ar desființa!”, a declarat răspicat Petre Ștefan, din Mihail Kogălniceanu: „Până acum nu am avut animale, dar am prins drag de ele îngrijindu-le pe cele ale unui vecin. Acum îmi dezvolt o fermă și abia aștept să ies tehnician veterinar și să nu depind de nimeni, în primul și primul rând, și să fiu pe picioarele mele”.v v vLa ora actuală, la Colegiul „Pontica” învață în jur de 480 de elevi în cele 18 clase de la a IX-a la a XII-a plus postliceala, FR plus seral. Colegiul se întinde pe o suprafață de 4,6 hectare, la care se adaugă cele 8 hectare de extravilan. Oare acestea să fie luate la… ochi? Gura lumi-i slobodă!Vom urmări cu mare atenție derularea evenimentelor!