Apreciere internaţională a elevelor de la „Ovidius“

Apreciere internațională a elevelor de la „Ovidius“

În perioada 17-20 mai, a avut loc, la Istanbul, a XXI-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Proiecte de Mediu. La acest concurs, au participat din România elevele Sibel Ali și Cerasela Ciucă, clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța, cu proiectul „Valurile - o sursă de energie neconvențională”, proiect coordonat de prof. Carmen Bucovală. Juriul a apreciat în mod deosebit modul în care cele două eleve au realizat și prezentat proiectul, subliniind actualitatea temei abordate și le-a recompensat cu o medalie de argint. La concurs, au participat aproa-pe 120 de proiecte din 45 de țări, realizate de elevi cu vârste cu-prinse între 13 și 18 ani. Liceul Teoretic „Ovidius” parti-cipă la această olimpiadă interna-țională din 2001, obținând în total 10 medalii de argint și trei de bronz.Prof. Carmen Bucovală ne-a declarat: „Ne bucurăm că și în acest an juriul a recunoscut valoarea demersului de cercetare desfășurat de noi și că am reușit să mai obținem o medalie în palmaresul liceului”. Eleva Cerasela Ciucă este de părere că participarea ei la INEPO „a fost o experiență extraordinară și mă bucur că am putut să îmi reprezint țara și liceul în cadrul acestei olimpiade internaționale”. I s-a alăturat cu o declarație colega ei, Sibel Ali: „Faptul că am participat la INEPO m-a ajutat să cunosc culturi diferite și să îmi reprezint țara cu mândrie, ceea ce îmi oferă o satisfacție enormă”.