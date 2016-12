Apariţii editoriale

Apariții editoriale

Ioan N. Roman, „Despre Dobrogea și dobrogeni”, Editura Ex Ponto, Constanța, 2008. Ioan N. Roman este o personalitate a Dobrogei al cărei nume se regăsește în titulatura mai multor instituții din Constanța - de exemplu Biblioteca Județeană și un grup școlar - fără să fie foarte cunoscut, însă, de publicul larg. Volumul inti-tulat „Despre Dobrogea și dobrogeni”, alcătuit de Virgil Coman, directorul Arhivelor Naționale, filiala Constanța, cu o postfață de prof. univ. dr. Radu Ștefan Vergatti, apare tocmai cu scopul de a face cunoscută importanța celui supranumit pe drept „ilustrul” pentru această provincie istorică a României. Lucrarea cuprinde patru studii scrise de Ioan N. Roman, selectate de Virgil Coman, care, așa cum sugerează titlul volumului, se ocupă de Dobrogea și locuitorii săi, din punct de vedere istoric, cultural și religios. Primul studiu se ocupă de aspectele culturale și religioase ale Dobrogei înainte de revenirea ei la România, în 1878. Următoarele două studii sunt dedicate proprietății private funciare din Dobrogea, inclusiv Cadrilater, demonstrând legitimitatea aspirațiilor românești în privința acestei provincii. Ultimul studiu este un memoriu cu caracter istoric ce își are istoria sa. „În timpul Primului război mondial, între 1916 și 1918, Dobrogea s-a aflat sub administrație germano-bulgară. Ne-a făcut mult rău această ocupație - vorbesc pentru că cele mai multe fonduri arhivistice, create între 1878 și 1916, au fost distruse, cu puține excepții. Documentele din această perioadă, create de primăriile din județul nostru, au fost distruse. Speram ca măcar arhivele parohiilor să mai existe, dar și acelea au fost distruse în timpul ocupației. Ori, tocmai la solicitarea lui Ion I. C. Brătianu, Ioan N. Roman elaborează acest memoriu care va circula atât în mediul politic românesc, cât și la nivel internațional”, spune Virgil Coman.