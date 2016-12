Anul universitar începe la UMC cu sute de repetenţi şi exmatriculaţi

Fără precedent

Anul universitar începe la UMC cu sute de repetenți și exmatriculați

Constănțenii care treceau, ieri dimineață, prin dreptul Universității Maritime din Constanța, de pe str. Mircea, se mirau ce este cu puhoiul acela de studenți pe scările universității, cu două săptămâni înainte de începerea anului universitar.După ce marți, 17 septembrie, au aflat decizia Consiliului de administrație UMC de a nu mai fi primiți într-o sesiune nouă de reexaminare, studenții s-au panicat și solicită clemență. Măcar pentru cei care au unul-două sau trei credite restante…Conform unei statistici puse la dispoziție de secretariatul UMC, în anul IV există 80 de repetenți, în anul III - 70 de repetenți, anul II - 80 de repetenți, iar la anul I, 40 de studenți exmatriculați vor susține din nou admiterea. „Ce putem să facem noi în trei zile de RRRRexaminare pentru studenții care au 22 de restanțe? Pentru ce să continuăm cu această abordare vicioasă, și anume că mereu mai au o șansă, când ei nu și-au făcut treaba într-un an întreg? Sunt studenți anul IV care au restanțe din anul I pe care le puteau da de 12 ori”, declara ieri, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, prorectorul UMC.„Noi am obișnuit studenții, într-o anumită perioadă, cu o abordare strict legată de faptul că ei mergeau pe vapoare, nu prea aveau timp să participe la toate sesiunile și la toate activitățile didactice și le ofeream mai multe variante de examinare, inclusiv sesiuni deschise în momentul în care ei veneau în țară după un voiaj de practică. Constrângerile mondiale care fac ca numărul de vapoare să fie din ce în ce mai mic, grevează, implicit, și asupra numărului de studenți care pleacă. Și atunci volumul de studenți care nu reușesc din cauza noastră să participe la activități didactice este mult mai mic decât cei care invocă acest fapt”, a declarat Cornel Panait.Conform declarației prorectorului Cornel Panait, studenții repetenți vor avea echivalate examenele la materiile pe care deja le-au luat.Întrebat dacă studenții cu unul-două sau trei credite au vreo șansă de promovare, prorectorul a afirmat: „Când au stat de vorbă cu noi, liderii studenților au declarat că nu au nici un argument în sprijinul lor, dar ne roagă să luăm în calcul posibilitatea de a-i ajuta să intre într-un nou an. Vom face în zilele următoare o nouă ședință de Consiliu de Administrație și vom vedea. Noi degeaba le oferim reexaminări, pentru că nivelul de pregătire constatăm că nu crește!”.„Studenții nigerieni vor fi cazați într-un hotel!“Și pentru că au existat comentarii legate de această decizie și de impunerea de noi taxe, având în vedere că numărul celor înscriși anul acesta la licență a scăzut de la 2.500 la 1.300, același prorector afirmă că UMC stă mai bine din punct de vedere financiar față de anul trecut, prin școlarizarea celor 200 de nigerieni. „Nigerienii nu ne-au trimis pașapoartele studenților, deci noi nu știm cine va aplica pentru viză, dar ne-au trimis banii, adică au rezervat capacitatea de școlarizare la UMC. Tocmai de aceea, pe direcțiile de predare în limba engleză noi n-am făcut înscrieri”.Școlarizarea unui student nigerian, care se ridică la 2.800 de euro pe an, este echivalentul școlarizării suportate de stat pentru trei studenți români.Întrebat dacă va fi afectat numărul de locuri de cazare pentru studenții români prin apariția acestor 200 de nigerieni, același interlocutor a precizat că aceștia vor fi cazați într-un hotel.