Anul şcolar începe cu trei zile mai devreme

Anul școlar începe cu trei zile mai devreme

Anul școlar 2011-2012 începe cu trei zile mai devreme. Având în vedere că 15 septembrie este la jumătatea săptămânii, Ministerul Educației a decis ca deschiderea anului școlar să aibă loc luni, 12 septembrie.Anul școlar 2011-2012 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie la data de 1 iunie 2012.Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, una fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 15 iunie 2012.Prima vacanță o vor avea elevii din învățământul primar și preșcolarii, în perioada 22 - 30 octombrie 2011. Vacanța de iarnă începe sâmbătă, 24 decembrie 2011, și se încheie duminică, 15 ianuarie 2012.Semestrul al doilea debutează luni, 16 ianuarie 2012, și prima vacanță se ia vineri, 6 aprilie 2012, până duminică, 22 aprilie 2012. După încă două luni de școală, vacanța de vară este programată să înceapă sâmbătă, 23 iunie 2012.Elevii vor mai beneficia de zile libere de sărbătorile legale, pe 1 decembrie - Ziua Națională a României, pe 1 mai 2012 - Ziua Muncii și pe 4 iunie 2012 - a doua zi de Rusalii.