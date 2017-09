Anul şcolar începe cu stângul! Deficit de educatori şi învăţători în judeţul Constanţa

Anul școlar începe cu stângul! Deficit de educatori și învățători în județul Constanța

Doar trei zile ne mai despart de începerea anului școlar. Începând de luni, 11 septembrie, clopoțelul va suna pentru circa 120.000 de elevi constănțeni, cuprinși atât în unitățile de învățământ de stat, cât și particulare.Aceștia vor învăța în 481 de unități de învățământ. Din totalul de 481, un număr de 187 unități au personalitate juridică și 294 sunt fără personalitate juridică. Referitor la actul educațional, acesta va fi asigurat de 6.920 de cadre didactice, 4.863 dintre posturi fiind ocupate de cadre didactice titulare și 2.055 de cadre didactice netitulare.Potrivit inspectorului școlar general Petrică Miu, până la data de 8 septembrie vor fi completate catedrele care nu au încă titulari. La acest moment, pentru ședința publică au fost scoase la concurs în jur de 400 de posturi. Pentru acestea, 148 sunt profesori calificați care au susținut în vară inspecția pentru concursul de titularizare, dar care nu au mers la proba scrisă. Aceștia au susținut, ieri, proba scrisă la Liceul Teoretic „George Călinescu”, iar la Școala nr. 38 s-au prezentat necalificații (242 de persoane înscrise).La ora actuală, a precizat șeful ISJ, cel mai mare deficit de personal se înregistrează în rândul educatorilor și a învățătorilor.„Deși Colegiul Național Pedagogic «Constantin Brătescu» scoate anual clase de pedagogie, majoritatea absolvenților își continuă studiile, dar la cu totul alte facultăți, iar acest lucru nu ne ajută deloc. În aceste condiții, există varianta de rezervă, ca un profesor de altă specializare să ocupe un astfel de post, dar acesta, chiar dacă are studii superioare, va fi plătit cu salariul minim pe economie, mai ales dacă este și debutant. În prezent, un dascăl calificat primește cu 200 lei în plus, ca debutant. Dacă profesorul are vechime, gradații, poate ajunge la un venit de aproximativ 4.000 lei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful ISJ.Din punct de vedere al pregătirilor pentru noul an școlar, Petrică Miu a precizat că unitățile de învățământ sunt gata să-și primească elevii, mai ales că majoritatea au directori cu concurs, care, zice el, au știut ce trebuie să facă în perioada aceasta. Cu toate acestea, vineri, 8 septembrie, va avea loc o ședință cu toți directorii din județ pentru a trage ultimele concluzii și să se vadă ce mai trebuie remediat până luni.La capitolul autorizații sanitare de funcționare, doar 32 de unități nu sunt în regulă. Spre exemplu, unele sate, cum ar fi Dobromir, nu au apă. Apoi, altele au nevoie de microbuze în plus. Desigur, a adăugat șeful ISJ, „la acest moment nu mai există primărie care să nu aibă microbuze, dar unele au cerut câteva în plus”. Mai exact, ISJ Constanța va achiziționa în perioada următoare 16 microbuze noi pentru transportul elevilor. În acest fel, copiii vor putea fi duși în alte unități de învățământ, acolo unde este cazul.Miu a mai spus că încă există în județ școli cu un număr mic de elevi, care, cu siguranță, vor merge spre lichidare.„Acești elevi vor fi transferați la școli mai mari. Spre exemplu, la Crângu sunt foarte puțini copii, iar în urmă cu câțiva ani nu mai erau decât șase cursanți acolo, iar la Abrud situația este asemănătoare. Apoi, avem vechea poveste cu Conacu, Independența, Tufani, Olteni, unde, tot așa, sunt extrem de puțini copii. Ca urmare, toți acești copii vor merge la școală în altă parte, pentru că aici nu există nici cadre didactice”, a încheiat Petrică Miu.