Anul şcolar începe cu promisiuni de la ISJ: tablete pentru toţi elevii şi baze sportive

1

Isj

Stimata echipa ISJ, Referitor la discursul domnului inspector scolar general Miu Petrica, in sedinta cu directorii, astazi la orele 10:00, cu privire la sanctionarea anumitor cadre didactice care au luat gradatia de merit in anul 2015, 2016, 2017, va rog sa reveniti asupra evaluarii dosarului doamnei Boranda Janeta, care are in continutul acestuia 7 diplome folosite fara acordul directorului unitatii. Si in anul 2016, doamna profesor a mai avut o tentativa de a le folosi, dar a fost oprita dupa ce i s-au dat explicatiile cuvenite: nu a indrumat elevii premiati deoarece nu a mai avut timp, chiar daca figureaza cu numele alaturi de alt profesor coordonator (MARCU). As mai dori sa va informez ca la nivelul unitatii inca nu s-a hotarat calificativul pe anul 2016-2017 pentru urmatorii profesori: Munteanu Adrian, Miu Petrica si Boranda Janeta. Va informez ca doamna profesor Boranda Janeta si domnul profesor Munteanu Adrian, alaturi de d-l inspector general Miu Petrica si alte doua d-ne de serviciu, au sustras din liceu pe data de 18 august 2017, fara a anunta directorul unitatii urmatoarele obiecte: calculator, videoproiector, imprimanta, carti si alte materiale. Aceste obiecte au fost tinute incuiate cu lacat in dulapul unitatii. Va informez ca numirea doamnei Milea Monica, inspector la perfectionari, anuntata astazi de d-l insp. general Miu P. nu poate fi facuta fara a cunoaste inca calificativul din 09.08.2017 la evaluarea directorului si a directorului adjunct. Daca ati comunicat deja d-nei fost director adjunct Milea Monica punctajul obtinut la evaluarea directorilor, va rog sa argumentati de ce ati refuzat sa ma informati si pe mine despre calificativul dat de echipa formata din cei 4 inspectori ce s-au deplasat si au verificat documentele timp de 9 ore. La telefoanele prin care am cerut sa fiu informata mi s-a raspuns ca trebuie sa astept adeverinta doar prin corespondenta. Referitor la incadrarea domnului insp. general Miu Petrica, va informez ca legea nu-mi permite sa modific norma acestuia deoarece pe diploma de licenta este mentionata titulatura "istorie-filosofie". Intrucat la inceput de an scolar domnul profesor a depus o cere in care solicita aprobarea unei norme redusa de 16 h, este necesar ca in prezent sa revina tot printr-o cerere sa mentioneze cate ore solicita. Va informez ca sunt disponibila chiar si in zilele nelucratoare sa discutam amanuntele cu privire la cele mentionate in aceasta informatie, deoarece aud neoficial ca si-ar dori altceva. In speranta ca anul scolar ce bate la geam va incepe cu disciplina despre care a vorbit d-l insp general, va doresc, stimata echipa ISJ, pace, soare si bucurie! Cu deosebita consideratie, Director, prof. ec. Camelia-Isabela MARCU