Antonio Sanchez concertează în premieră, în România

Unul dintre cei mai mari bateriști ai lumii, Antonio Sanchez, câștigătorul a patru premii Grammy, concertează la Sala Radio din București pe 6 decembrie, potrivit Agerpres. Sanchez va cânta alături de trupa sa, Migration, la Sala Radio din București în cadrul "Jazz Night Out", în formula: Antonio Sanchez -tobe, Seamus Blake -saxofon, John Escreet -pian, Matt Brewer - contrabas."Jazz Night Out" este un eveniment conceput ca o platformă muzicală ce aduce pe scenele din București unii dintre cei mai iubiți artiști de jazz ai lumii. Accesul în sală, pentru acest concert, se face începând cu ora 19,30. Nu este permis accesul cu camere foto profesionale, iar filmatul este interzis pe toată durata concertului, mai informează organizatorii. Biletele pentru acest eveniment costă 95, 135 sau 155 de lei, în funcție de categorie și pot fi achiziționate prin rețeaua Eventim (magazinele Germanos, Orange Shop, Vodafone, Domo, librăriile Cărturești și Humanitas) și online, pe www.eventim.ro. Sanchez s-a născut în 1971 în Mexic si a început să cânte la tobe la vârsta de cinci ani. A studiat la Berklee College of Music și New England Conservatory, de unde a absolvit cu Magna Cum Laude în Jazz Studies. Are un master în improvizație jazz, iar primul său album solo (2007) a fost înregistrat alături de celebrități ca Pat Metheny, Chick Corea, Chris Potter, David Sanchez și Scott Colley. În 2014, Antonio Sanchez a compus coloana sonoră pentru filmul american "Birdman" (câștigător a patru premii Oscar) al reputatului regizor Alejandro Gonzalez Inarritu, creație care i-a adus o nominalizare la Premiile "Globul de Aur" pentru "Best Original Score".