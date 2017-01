Şantierele „patriei“ luate la puricat

Șantierele „patriei“ luate la puricat

Ştire online publicată Marţi, 31 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat că toate șantierele de la școli pe care se execută lucrări finanțate din bugetul statului vor fi verificate înainte de alocarea altor fonduri pentru finalizarea construcțiilor. Andronescu a spus că în prezent sunt deschise în sistemul de învățământ peste 4.000 de șantiere. „A fost o abordare păguboasă, pentru ca să deschizi atât de multe șantiere și să nu ai suficiente resurse să finalizezi o parte dintre ele este cel puțin o greșeală, pentru că anumite fonduri se vor pierde prin degradarea lucrărilor care nu se termină la timp. Banii trebuie să se ducă și să se vadă în rezultatele construcției din fiecare șantier. Vom verifica fiecare șantier în parte înainte de alocarea banilor. În următoarea perioadă de timp va trebui să luăm șantier cu șantier să facem evaluarea corespunzătoare, pentru că, dacă cineva își mai imaginează că banii se duc pe apa sâmbetei, greșește amarnic“, a declarat Ecaterina Andronescu. Ministrul Educației a mai afirmat că ministerul are alocat, pentru acest an, un buget de investiții de 1.500 milioane lei, care vor fi împărțiți în teritoriu. „Luăm în prima etapă școlile care nu au aviz sanitar, apoi grădinițele, pentru că în multe județe nu există locuri suficiente în grădinițe și, sigur, să terminăm lucrările și construcțiile începute pe aceste două direcții. Să continuăm cu campusurile, punând pe primele locuri acele campusuri care se și pot finaliza anul acesta. Sunt 164 campusuri deschise în România și le vom lua în ordinea finalizării. Am înregistrat o risipă, anul trecut, absolut inadmisibilă“, a mai susținut ministrul Educației.