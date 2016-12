Şansă nesperată pentru elevii din Medgidia

Șansă nesperată pentru elevii din Medgidia

În cadrul Progra-mului Erasmus+, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia a participat, recent, la cea de-a patra reuniune transnațională a proiectului „Enterprise - The European Network Of Youth Educational Tourism”, care a avut loc în provincia Lombardia, Italia.Scopul reuniunii a fost împărtășirea de bune practici școlare și deschiderea participanților spre o viziune incluzivă, spre toleranță și comunicare interculturală.Activitățile derulate au cuprins discuții prin care a fost reluat dialogul între parteneri, un program cultural susținut de elevii din orchestra liceului, evenimente de prezentare culturală a fiecărei țări partenere, dar și dansuri tradiționale.În prima zi, elevii au creat grupuri mixte și au desfășurat activități specifice tradițiilor fiecărei țări, apoi au vizitat liceul-gazdă.Cea de-a doua zi a fost consacrată lucrului in situ, elevii și profesorii participanți vizitând Parcul Național Naquane, care conține una dintre cele mai mari colecții de gravuri primitive, site UNESCO, precum și Cividate, un site arheologic roman.Următoarele două zile ale reuniunii au fost dedicate descoperirii unei părți din istoria ducatului Veneției și a patrimoniului cultural al Italiei.La finalul reuniunii, a avut loc întâlnirea de evaluare a activităților, înmânarea diplomelor și a certificatelor de participare și prezentarea filmului reuniunii. Seara s-a încheiat cu un eve-niment de promovare a produselor culinare specifice zonei montane a Lombardiei, unde se află Edolo.