Aniversare la UMC

Din pacate universitatea de azi nu mai are nimic din spiritul celei de acum 25 de ani: - aceea se numea IMC , aceasta se numeste UMC - aceea era o institutie democratica - aceasta este o institutie in care dictatura lui Panait este singura lege - aceea avea o liga a studentilor activa - aceata are o liga a studentilor aservita - aceea era o universitate in care se intra foarte greu - aceasta este o universitate in care intra cine vrea - aceea era o universitatea care atragea elevi de la licee de top - acesta este o universitate care atrage repetenti si pe cei care nu iau bacul din prima - aceea era o universitate care avea profesori care stiau despre ce vorbesc - acesta este o universitate in care majoritatea profesorilor au vazut vapoare doar in poza - aceea era o universitate in care nu se vorbea de spaga - aceasta este o universitatea in care spaga e pe buzele tuturor - aceea era o universitate care producea absolventi cautati de companii din toata lumea - acesta este o universitate are produce absolventi pe care nu-i vrea nimeni Poate cineva identifica vinovatul?