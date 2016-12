„Andrei Şaguna“ - universitatea la care studenţii dau note profesorilor

„Andrei Șaguna“ - universitatea la care studenții dau note profesorilor

În ultima săptămână a semestrului I, la Universitatea „Andrei Șaguna” a fost încheiată cu succes activitatea de evaluare a tuturor cursurilor de către studenți, procedură demarată încă din anul 2005. Activitatea face parte din procesul de evaluare continuă a cadrelor didactice, alături de evaluare colegială și autoevaluare și constă în completarea semestrială de către studenți a unor chestionare de evaluare a activității profesorilor la fiecare disciplină din planul de învățământ. Chestionarele sunt anonime și sunt completate în ultimele zece minute ale orei de curs sau seminar, sub supravegherea echipelor formate din studenți desemnați pentru această activitate, în absența profesorului titular, care ar putea influența tacit opiniile. În plus, în fiecare an universitar se desfășoară o evaluare intitulată VOT STUDENT, prin care studenții pot vota anonim, într-o urnă special amenajată în holul universității, cel mai apreciat profesor și cel mai puțin apreciat profesor. În urma evaluărilor, cadrele didactice au ocazia să afle opiniile sincere ale studenților și să-și adap-teze metodele de predare la exigențele și necesitățile beneficiarilor cursurilor și seminariilor. Universitatea „Andrei Șaguna” NU desfășoară formal aceste activități de evaluare a profesorilor și a primit constant mărturisiri ale satisfacției studenților față de procedurile care le dau posibilitatea de a-și manifesta mulțumirea sau nemulțumirea și de a schimba anumite practici, con-tribuind la îmbunătățirea activității didactice.