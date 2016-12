Andreea Esca vine la mare

Sâmbătă, 2 iulie, între orele 10 și 19, la Ego Club Mamaia, aventurați-vă printre standurile designerilor prezenți la HALF IS FREE by Andreea Esca. Intrarea este liberă.Fiecare expozant are produse cu minimum 50% discount. Perfect pentru cumpărături inspirate în miez de vară. Aveți parte, după pofta inimii, de oferte speciale, la jumătate de preț, la produse cosmetice, bijuterii, rochii și cămăși interesante, creații ale designerilor români, ochelari de soare și multe, multe alte surprize.Brand-uri participante: Aer Wear, Antante, Antonia M, Atelier de frumos, Band of Creators (Florentina Giol, Larisa Dragna), Bianca Popp, Bijuterii Porțelan by Brândușa Ungurașu, Brățara Succesului, Bon Bijou, Catryoshka, Concept a trois, Cosovenco, Chlor Bags, Dana Dinu, Exclusives, Framboise, I heart concept store, Iutta, Izabela Mandoiu, Kinga Varga, Komodo Fashion, Kvinna, Magazinul de Perle, Maison Ilia, Meli Melo, Melkior, Men’s Cave, Molecule -F (Una-i Luna, Izabela Groza, Lady Magpie, Lili Blaj), papucei.ro, PNK, Quick Mobile, Răzan Sharbek, Săpunuri Naturale Savonia, Sole Shop, Sperimentale, Stefanel, The Glory Lab, Trio Verde, Undress.