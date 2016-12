Andre Rieu, concertul Maastricht 2015, la Cityplex Constanţa!

Andre Rieu, concertul Maastricht 2015, la Cityplex Constanța!

Nu pierdeți ocazia de-a urmări pe 1 decembrie (ora 19) și pe 6 decembrie (ora 18,30), la Cityplex Tomis Mall Constanța, excepționalul concert „Andre Rieu - Maastricht 2015", o proiecție de cinema în High Definition și sunet Dolby Digital Surround, ce conține 31 de piese muzicale de mare popularitate, preluate din repertoriul internațional.Așa cum se știe, suita de concerte pe care Andre Rieu le-a ținut în luna iunie la București, l-au avut ca invitat special pe renumitul nostru naist Gheorghe Zamfir. Rieu a fost într-atât de entuziasmat de muzicalitatea folclorului nostru și de colaborarea cu Zamfir, încât l-a invitat pe artistul român la Maastricht, pentru a concerta împreună la seria de concerte "Maastricht 2015".Dar maestrul Gheorghe Zamfir n-a fost singurul român care a urcat pe scena de la Maastricht, ci l-au însoțit peste 50 de artiști români, invitați și ei de Andre Rieu (o orchestră de lăutari, ansamblul de dansatori Transilvania din Baia Mare, 20 de naiști din diferite generații, etc.) Toți aceștia au oferit la Maastricht un moment românesc de mare frumusețe muzicală, interpretând și dansând 3 piese arhicunoscute publicului român: "Ciuleandra", "Mociriță cu trifoi" și "Brâu din Banat". La propunerea gazdei sale, Gheorghe Zamfir a interpretat și o piesă din repertoriul internațional (The Lonely Shepherd), in memoria marelui dirijor James Last, decedat in vara aceasta.Concertul are durata de 3 ore (include o pauză de 15 min). Biletele costă 20 lei.