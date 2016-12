András Visky: "Există o nouă fragilitate a libertăţii pe care o trăim"

András Visky: "Există o nouă fragilitate a libertății pe care o trăim"

Dramaturgul, poetul și eseistul András Visky consideră că la nivel internațional ne confruntăm cu o nouă fragilitate a libertății pe care o trăim, societatea consumistă dorind să îi aparții în totalitate ca produs vandabil.„Există o anumită teamă, poate neexprimată, căci ne este teamă chiar să o și exprimăm, care se referă la o nouă fragilitate a libertății pe care o trăim”, a afirmat, astăzi, scriitorul pentru Agerpres, la Târgul de Carte Bok&Bibliotek de la Goteborg. El consideră că în România, care doar de un sfert de secol face acest fel de 'exerciții de libertate', situația este cu atât mai sensibilă.„Ce să spunem de noi, care doar de un sfert de secol am început aceste exerciții de libertate... Nu aș spune că am ajuns unde am dorit cu toții să ajunge, sau măcar copiii noștri...", a spus dramaturgul. Visky a menționat că la Goteborg l-a surprins reacția pozitivă la semnalul său despre libertatea exprimării și statutul de scriitor în societatea contemporană, fiind contactat de directorul rețelei editurilor din Mexic, care i-a propus o colaborare editorială imediată. În opinia scriitorului, în această societate consumistă noi ne jucăm de-a libertatea, dar chiar și 'valențele acestei libertăți sunt practic făcute și prefăcute'.”Din punctul de vedere al unui artist, foarte repede trebuie să observe că totul se transformă într-un produs vandabil, ori obiectul artistic este totdeauna 'entre deux'. Ar fi derizoriu să spun că succesul financiar este un semn rău. Dar nu este neapărat unul bun. Modul în care societatea te transformă pe tine însuți într-un produs este un semn al faptului că societatea confortabilă vrea să-i aparții în totalitate. Chiar și diferența ta este una vandabilă. Se poate transforma într-un produs”, a mai spus András Visky. András Visky este unul dintre cei mai activi dramaturgi din România, director artistic al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca și director al Bienalei Internaționale de Teatru "Interferențe".Este profesor asociat la Universitatea din Cluj-Napoca la secția de dramaturgie și scriere creativă și profesor-invitat la diferite universități din străinătate, printre care și Yale School of Drama. Piesele sale au fost montate pe scene din întreaga lume, printre care se numără Avignon, București, Budapesta, Cluj-Napoca, Chicago, Londra, New York, Paris, de regizori precum Karin Coonrod, Christopher Markle, Dominique Serrand, Gábor Tompa, Robin Witt, Robert Woodruff și David Zinder. András Visky este de asemenea activ ca poet, eseist și cronicar pentru reviste de teatru din România și Ungaria. Este autorul a douăzeci de cărți și membru al Academiei Ungare Szechenyi de Artă și Literatură.În cadrul ediției din acest an, având ca temă libertatea de expresie, ICR Stockholm a organizat cinci seminarii, lecturi în cadrul scenei dedicate poeziei și este partener la organizarea unor discuții pe scene din cadrul târgului. Alături de aceste programe, literatura română a fost reprezentată și în cadrul standului EUNIC Stockholm, rețeaua institutelor culturale reprezentate în Suedia. Standul, cu numele Café Europa, a reunit astfel în dialog scriitori din numeroase țări europene, fiind rezultatul colaborării dintre ICR Stockholm și Ambasada Austriei, Ambasada Elveției, Centrul Ceh, Goethe-Institut, Institutul Camoes, Institutul Cervantes, Institutul Francez, Institutul Italian, Institutul Polonez și Institutul Ucrainean.(