An şcolar de bun augur pentru Liceul „Călinescu“

An școlar de bun augur pentru Liceul „Călinescu“

Ştire online publicată Joi, 12 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța este câștigătorul proiectului multilateral Comenius „Trigger teachers and learners by including new skills and internationalisation in the educational programme for secondary education” cu finanțare nerambursabilă din partea Comisiei Europene. În lista celor 34 de proiecte aprobate de EACEA în 2013 - ceea ce reprezintă un procent de doar 12% de proiecte acceptate la nivel european - proiectul TRIGGER se află pe locul al treilea. Partenerii liceului sunt Universitea Julius Maximilians din Würzburg, Germania (înființată în 1402) și trei licee din Olanda, Spania și Norvegia.Potrivit Eurobarometrului care măsoară mobilitatea tinerilor din Uniunea Europeană publicat la Bruxelles în mai 2011, doar 3% dintre tineri și-au schimbat locul de muncă într-o altă țară, în timp ce statisticile arată că 53% dintre absolvenți optează pentru un loc de muncă într-un alt stat european. Având ca punct de plecare aceste date, TRIGGER își propune includerea în programele educaționale a unor deprinderi cheie, care să îi ajute pe elevi să devină membri activi ai Uniunii Europene. În cadrul proiectului se vor realiza o broșură, tradusă în șase limbi, cu activități pentru profesori și un site web de pe care vor putea fi descărcate materialele realizate de elevi și profesori, traduse și ele în șase limbi. Proiectul prevede organizarea unui seminar internațional și a două cursuri de formare pentru profesori, în patru dintre țările participante. „Proiectul are în vedere stimularea flexibilității și adaptabilității tinerilor, sporirea capacității lor de comunicare, creșterea curiozității, a interesului pentru mediul înconjurător, și nu în ultimul rând, încurajarea lucrului în echipă”, a declarat directorul Liceului Teoretic „G. Călinescu” Constanța, prof. Elena Crăcea.