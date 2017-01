„Amintiri din Epoca de Aur”, cu dedicaţie pentru pensionari

„Amintiri din Epoca de Aur”, cu dedicație pentru pensionari

Pelicula „Amintiri din Epoca de Aur”, în care regizorul Cristian Mungiu a adus la viață unele dintre cele mai populare mituri urbane despre era comunistă, evocă nostalgia românilor mai în vârstă, scriu jurnaliștii de la BBC după lansarea filmului în Marea Britanie. Remarcând lansarea filmului în zilele când se aniversează 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului, jurnaliștii britanici spun despre „Amintiri din Epoca de Aur” că este o peliculă comică și, totodată, suprarealistă și dureroasă. „Aveam 21 de ani când Zidul a căzut, iar câteva săptămâni mai târziu a căzut și regimul din România, astfel că îmi amintesc multe dintre aceste legende. Am vrut cu adevărat să fac un film pentru publicul meu, astfel că am deschis proiectul altor regizori români și publicului. Am primit multe reacții pe Twitter și Facebook, unde oamenii publicau povești și amintiri din tinerețea lor. M-am gândit că este important să fac publice aceste povești înainte de a fi uitate”, povestește Mungiu. Realizatorul român a ales miturile, a scris scenariul, iar cele cinci povești prezentate în film sunt realizate de regizori români diferiți. Filmul evocă o surprinzătoare nostalgie a românilor, mai ales a celor din generațiile mai în vârstă, notează jurnaliștii britanici. „Amintiri din Epoca de Aur” are două părți, prezentate cu subtitlurile „Tovarăși, viața e frumoasă!” și „Dragoste în timpul liber”. Seria de scurtmetraje inspirate de legende urbane este opera colectivă a cinci tineri realizatori (Cristian Mungiu, Ioana Uricaru, Hanno Höfer, Răzvan Mărculescu și Constantin Popescu), pe baza unui scenariu scris de Mungiu.