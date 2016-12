Ambasadorul Statelor Unite, pentru prima dată la Universitatea „Ovidius“

Mark Gitenstein, ambasadorul Statelor Unite în România, împreună cu soția, Libby, s-au aflat ieri la Universitatea „Ovidius” pentru a sărbători alături de studenții ovidieni Arbor Day, zi internațională dedicată plantării de arbori. Această zi își are originea în SUA, fiind sărbătorită pentru prima dată în 1872. Apoi sărbătoarea a fost adoptată de numeroase alte țări, care plantează arbori la date diferite, în funcție de climă și de sezonul propice, dar de obicei în primăvară. Spre exemplu, Australia sărbătorește Arbor Day pe 28 iulie, Brazilia – 21 septembrie, Cambodgia – 1 iunie, Republica Africa Centrală – 22 iulie, Egipt – 15 ianuarie, Germania – 25 aprilie, Iran – 5 martie, Malawi – în a doua zi de luni din decembrie, Mexic – a doua joi din iulie, Polonia – 10 octombrie, Uganda – 24 martie, Tanzania – 1 ianuarie, Venezuela – ultima duminică din luna mai. (România??? Păi, vin americanii să mai planteze, că noi ne pricepem mai bine la demolat!) Revenind la ambasadorul american, întrebat de ce a ales Universitatea „Ovidius” pentru a săr-bători Arbor Day ne-a declarat: „Avem la «Ovidius» un centru American Corner, ceea ce înseamnă că o mică parte din Ambasada Statelor Unite se află și aici. De asemenea, știu că este una dintre cele mai bune universități din România și pentru că tot am participat miercuri la Constanța, la o acțiune legată de mediu, am considerat o oportunitate să vin printre studenți”. La acțiunea de ieri au luat parte studenții de la Facultatea de studii americane, anul I, și masteranzii la studii anglo-americane, dar și elevi de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, însoțiți de prof. Veronica Caraiani și Ecaterina Patrichi, care au plantat arbori de liliac, hibiscus, mesteacăn și smochin. Înainte de a pleca, am dorit să cunoaștem opinia ambasadorului despre exodul de tineri constănțeni către universitățile de peste ocean. „Cred că vin în Statele Unite să învețe multe lucruri interesante, după care se întorc aici. Reîntoarcerea lor, însă, cred că depinde în mare măsură de modul cum economia României reușește să-și revină. Eu consider că pentru tinerii români sunt mult mai multe oportunități aici, în țara lor, decât oriunde în altă parte a lumii. Chiar și decât în Statele Unite, de aceea i-aș încuraja doar să vină să viziteze America și apoi să se întoarcă în România!”.