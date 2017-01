Amănunte legate de subiectele pentru BAC

Ministerul Educației a făcut publice, vineri, 30 octombrie, modelele de subiecte pentru bacalaureatul din anul școlar 2009-2010, inclusiv pentru probele nou introduse, respectiv cele de verificare a competențelor la limba română, limba modernă și informatică. La proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, una dintre variantele de subiect prezentate ca model presupune lecturarea unui fragment de 10 rânduri din „Noaptea de Sânziene”, de Mircea Eliade, după care candidatul trebuie să răspundă la următoarele întrebări: 1. Ce poți deduce despre autorul textului și despre situația de comunicare? 2. Care este opinia ta despre atenția acordată gesturilor pe care le implică o anumită activitate? Susține, cu argumente, opinia prezentată. La proba de evaluare a competențelor digitale, varianta de subiect prezentată include întrebări legate de localizarea unui director, utilizarea fișierelor de tip .doc, .xls și .ppt, rolul programelor antivirus și navigarea pe internet. Toate modelele de subiecte, care conțin structura subiectelor pentru ambele tipuri de probe ale examenului, precum și precizări metodologice referitoare la cerințe și la modalitățile de evaluare ale acestora, sunt disponibile pe pagina de internet http://subiecte2010.edu.ro. Începând cu acest an școlar, bacalaureatul va avea două etape. În prima fază, pe parcursul clasei a XII-a, vor fi evaluate, prin verificări orale, competențele de comunicare în limba română și, după caz, în limba maternă. Tot în timpul ultimului an de liceu vor fi susținute două probe de verificare a cunoștințelor de folosire a computerului și de limbi moderne. Toate aceste evaluări din timpul anului școlar nu se notează, dar sunt obligatorii, elevii urmând să primească, după trecerea fiecărei testări, câte un certificat de competență (calificativ). La finalul clasei a XII-a, în cadrul bacalaureatului se vor susține trei, respectiv patru probe scrise, în cazul elevilor care au studiat în limba maternă. Disciplinele de examen vor fi limba română, o probă obligatorie corespunzătoare profilului, matematică sau istorie, și una la alegere, în funcție de profil. La această ultimă probă, elevii care au absolvit un profil real vor putea alege între chimie, fizică, biologie și informatică, iar cei de la profil uman, între economie, geografie, logică, psihologie și filosofie. Nota finală de bacalaureat va fi media aritmetică a celor trei, respectiv patru, probe scrise, pentru cei care au dat examen scris și în limba maternă. Practic, probele orale de la bacalaureatul de până acum au fost înlocuite cu evaluările din timpul anului școlar și, în plus, a fost eliminată ultima probă de bacalaureat, cea la discipline din altă arie curriculară decât cea absolvită, unde mai mult de jumătate dintre candidați alegeau proba la educație fizică.