Amalia Ionescu a răspândit „Parfumul de liliac“, la Muzeul Marinei Române

Muzeul Marinei Române a găzduit, ieri, lansarea cărții de debut a Amaliei Maria Ionescu, „Parfumul de liliac. Aripi frânte”, primul volum autobiografic dintr-o serie de trei, cuprinzând amintiri pe care proas-păta scriitoare a ținut să ni le împărtășească. Volumul a fost publicat la editura Muntenia, prin sponsorizarea deputatului Manuela Mitrea. „Citeam undeva că, pe cel pe care vrea să-l pedepsească, Dumnezeu îl lasă la mintea lui. Așa m-a lăsat și pe mine, să-mi fac de cap. Și am început cu această carte, la vârsta asta, ca să îmi depăn amintirile trecutului, pentru că mi se pare mult mai frumoasă viața de atunci. Perioada dintre anii ‘40 și ’56 a fost mult mai frumoasă decât cea pe care o trăim astăzi. Asta veți găsi în cartea mea”, a spus autoarea, cu evidenta satisfacție că, după ani în care a căutat finanțare, a primit, într-un final, ajutorul de care avea nevoie. Amalia Maria Ionescu ne promite că vor urma volumele II și III ale „amintirilor”, care vor apărea până în toamna acestui an, și care vor fi intitulate „Încotro” și, respectiv, „Ultima gară”. Deputatul Manuela Mitrea a vorbit despre momentul în care a cunoscut-o pe Amalia Ionescu, mărturisind că, la început, a avut unele dubii cu privire la conținutul editorial: „A venit la mine la cabinet pentru a-mi cere acest sprijin. Recunosc că am fost puțin sceptică la început, era vorba despre un om care nu mai scosese nimic pe piață. Dar am citit cartea din scoarță în scoarță, este o carte minunată, m-a emoționat! Am fost invidioasă, pentru că nu am avut avantajul de a trăi în perioada despre care vorbește, mi se pare un paradis ce descrie Amalia Ionescu”. Deputatul a împărtășit celor prezenți faptul că s-a transpus în pielea personajelor din cartea Amaliei Ionescu, îndemnându-i la lectură pe cei care vor să se convingă de farmecul din jurul cuvintelor scriitoarei: „Dacă începi să citești cartea, n-o mai lași din mână. M-am supărat când am terminat de citit, îmi părea rău că mă despart de personaje, de locuri, de amintirile scriitoarei, îmi părea rău că nu sunt acolo”. Manuela Mitrea a anunțat, totodată, că va finanța publicarea și celorlalte două volume pe care autoarea intenționează să le scrie.