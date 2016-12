"Am rămas cu un gol între şcoala primară şi învăţământul superior"

Regretul primului director al Colegiului Energetic:

"Am rămas cu un gol între școala primară și învățământul superior"

Momente emoționante, ieri, la Colegiul Tehnic Energetic din Constanța pentru zecile de cadre didactice, foste și actuale, care au celebrat cinci decenii de la înființarea, în anul 1966, a Liceului Industrial Energetic, tutelat, din punct de vedere profesional și material, de Întreprinderea Electrocentrale Constanța.Inițial, până la construcția actua-lei clădiri, a funcționat în același spațiu cu Liceul Teoretic nr. 3 (ulterior Liceul Teoretic „Ovidius”) și l-a avut drept director pe cel care astăzi este o somitate a lumii academice, prof. univ. dr. ing. Garabet A. Kumbetlian. „La început, liceele acestea au fost gândite ca licee profesionale care să formeze oameni cu calificare mai mult decât medie, în sensul că durata școlarizării era de cinci ani. Ceea ce înseamnă că absolventul era echivalent studentului de anul III de facultate. Disciplinele din planul de învățământ erau similare celor ale facultăților de profil. Deci, cu alte cuvinte elevul era extrem de bine pregătit din punct de vedere profesional. Vă spun cu regret, din punctul meu de vedere că după un anumit număr de ani au început simplificările, în sensul că de la cinci ani durata de școlarizare s-a redus la patru ani, disciplinele de profil au dispărut și ca denumire și ca volum și s-au concentrat în una cel mult două discipline care s-au numit Tehnologia meseriei. Din cauza aceasta nu mai avem oameni calificați, adică nu a mai fost cineva capabil să întrețină o industrie, să o creeze, să o promoveze. Am rămas cu un gol în clasa de mijloc, clasa medie, între școala primară și învățământul superior. Ceea ce a fost și este o tragedie. Aceasta este păre-rea mea sinceră”, a mai adăugat academicianul.„Emoții mari și o imensă bucurie!“La evenimentul de ieri au fost prezenți numeroși dascăli remar-cabili ai învățămân-tului constănțean, a căror gazdă a fost, cu multă emoție, prof. Claudia Nițu, actualul director.„M-am străduit din răsputeri să nu-mi dezamăgesc colegii și mai ales foștii profesori, foștii absolvenți și foștii directori. Mai ales pe domnul Kumbetlian care în organizare mi-a stat alături. Și pentru dânsul am avut surprize și dânsul pentru mine. La fel doamna Laurenția Crîngu, care a fost directorul pe care eu l-am găsit în școală când am intrat în învățământ. Și doamna Camelia Grigoreanu, lângă care am stat opt ani în calitate de coordonator al comisiei de calitate. Emoții mari, dar și o imensă bucurie și mi-ar plăcea să ne sărbătorim și la 100 de ani dacă s-ar putea. Măcar absolvenții noștri de anul acesta mi-aș dori să se întâlnească la centenarul lor”, a mai spus managerul de la Energetic.v v vȘi pentru a rămâne în istoria acestei instituții, ieri a fost lansată Monografia Colegiului Tehnic Energetic Constanța, apărută în condiții grafice deosebite la Editura Dobrogea, prin munca susținută a Mariei Magdalena Manțu, Mihaelei Nicoleta Mictar, Nicoletei Rotaru Terteleac și Danielei Berechet, atent coordonate de actualul director Claudia Nițu.În cele 400 de pagini ale lucrării este descrisă „odiseea” identitară a acestei instituții, intenția echipei de redacție fiind de a reconstitui destinul ei și de a-i prezenta metamorfozele, într-un moment oma-gial.