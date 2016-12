"Am pregătirea şi viziunea pentru a fi un bun inspector!"

Prof. Sorin Mihai, de la Școala "Gala Galaction", la "cârma" ISJ Constanța:

"Am pregătirea și viziunea pentru a fi un bun inspector!"

Profesorul de limba și literatura română Sorin Mihai, a ajuns, de puțină vreme, de la catedra Școlii Gimnaziale „Gala Galaction” din Mangalia, în funcția de inspector școlar general adjunct.Este absolvent al Universității „Ovidius” din Constanța, dar și licențiat al Facultății de Drept din cadrul Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe Cristea”.- Aveți reputația unui dascăl dedicat catedrei și elevilor săi. Veți rezista departe de cele două?- Am 16 ani de carieră la catedră, dintre care 15 sunt ca titular în aceeași școală din Mangalia. Mă mândresc cu acest lucru, căci dintotdeauna mi-am făcut meseria cu pasiune și consider că această profesie implică vocație și dăruire. Nu a fost zi în care să nu simt bucurie, dar și emoție, implicându-mă în munca alături de copii. Nu voi fi niciodată departe nici de școala în care m-am definit ca profesor, nici de elevii mei, care an de an mi-au demonstrat că sunt printre cei mai buni din municipiu și din județ.Chiar în această nouă poziție, voi continua să fiu în primul rând dascăl. Acesta este unghiul din care voi aborda problemele pe care le voi avea de gestionat la ISJ Constanța: perspectiva cadrului didactic care cunoaște dificultățile cu care se confruntă colegii săi, elevii și părinții, profesorul care încearcă să eficientizeze, să optimizeze parcursul educațional al fiecărui elev, beneficiarul direct al demersurilor sale.În mod sigur nu voi sta departe de elevii mei și de catedră. Deși voi avea mai puțin timp la dispoziție, tot sala de clasă va fi pentru mine locul în care identifici cel mai bine calea de urmat în traseul educațional. Noua postură îmi va da posibilitatea să am un dialog constant cu mult mai mulți elevi constănțeni și să mă implic direct în rezolvarea problemelor cu care aceștia se confruntă.- Cum comentați retragerea dvs. din concursul de la Ministerul Educației și apoi numirea în funcția de inspector școlar general adjunct?- Am luat decizia de a accepta să devin inspector școlar general adjunct pentru că atât pregătirea profesională, cât și cariera didactică mă îndreptățesc să mă consider pregătit pentru această provocare, pe care, așa cum am mai afirmat, o consider o confirmare a faptului că tot ce am realizat în acești ani este corect. Un prieten drag mie îmi spunea că, atât timp cât ești mulțumit de ceea ce reprezinți și nu ai nimic să îți reproșezi, trebuie ca singura constantă în viața ta să fie schimbarea.M-am retras din concursul de inspector școlar general adjunct, dar vreau să subliniez că am obținut, la proba scrisă, una dintre cele mai mari note, în condițiile în care la această probă cel puțin 70% dintre candidați au avut dificultăți și nu au promovat. Departe de mine gândul de a discredita pe cineva, vreau doar să subliniez faptul că sunt pregătit în domeniul managerial care, în fond, este cerința esențială pentru această funcție. Sunt un om de substanță, de conținut, care pune mai puțin accent pe formă și de aceea am avut unele probleme legate de modul de prezentare a CV-ului. Doar pentru acest motiv am decis să mă retrag. Știu că mi-au fost apreciate profesionalismul și cunoștințele din domeniul managementului educațional și de aceea mi s-a dat această șansă și mă bucur de faptul că am putut accede în această poziție fără vreun sprijin. Îmi voi face datoria tot cu seriozitatea, tenacitatea și transparența care mi-au caracterizat munca de dascăl.- Ce atribuții vă revin în noua calitate?- Într-o astfel de funcție, este important ce îți propui să faci, cum îți stabilești prioritățile și obiectivele. Așa că aș vrea să discutăm mai puțin de atribuții și mai multe despre planuri.În activitatea mea de la inspectorat voi pune accentul pe: dezvoltare, implicare, responsabilizare, eficiență, comunicare și transparență. Aceste opțiuni strategice constituie un mod direct de a aborda aspectele relevante și problemele acute ale învățământului constănțean, așa cum voi demonstra prin acțiunile mele. Nu sunt alese întâmplător, ci constituie un traiect și un crez personal.Pentru ca aceste deziderate să își dovedească eficacitatea, voi lucra în echipă cu întregul colectiv al inspectoratului, dar și cu elevii, cu părinții. De asemenea, voi colabora cu toți cei care vor să se implice pentru îmbunătățirea rezultatelor școlii constănțene. Avem elevi cu performanțe deosebite, avem profesori excepționali, așadar premisele obținerii plusvalorii există. Din păcate, se observă adesea lipsa de solidaritate, de parteneriat pentru performanță, de dialog. Deschiderea unor căi de comunicare eficientă și transparentă, asumarea responsabilităților, dar și un management consecvent și riguros sunt principii ce stau la baza acțiunilor pe care le întreprind.- Intenționați să concurați la o nouă rundă a concursului de inspector general adjunct sau chiar general?- Consider că am pregătirea și viziunea pentru a fi un bun inspector. De aceea nu voi ezita să duc la bun sfârșit ceea ce am început. În momentul în care va fi programat un nou concurs, voi regla chestiunile de formă care mi-au creat probleme ultima dată și voi căuta să confirm că sunt o alegere bună pentru ISJ Constanța.Deocamdată vreau să-mi fac bine treaba ca inspector general adjunct. Abia după ce voi simți că mi-am făcut aici datoria, voi lua în calcul alte posibilități.