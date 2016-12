„Am golit sărbătoarea Crăciunului de sens. Am rămas doar cu ce cade sub simţiri şi intră în stomac“

Nașterea Domnului vs. Moș Crăciun

„Am golit sărbătoarea Crăciunului de sens. Am rămas doar cu ce cade sub simțiri și intră în stomac“

Potrivit unei zicale populare, de Crăciun oamenii sunt mai buni, mai înțelepți, colindă din suflet pentru a-și bucura semenii, și au îndatorirea de a-și ierta aproapele, ca să nu fie „prinși” de sărbătoarea Crăciunului cu ranchiună în suflet.Ei bine, din această datină nu a mai rămas aproape nimic. Spiritul sărbătorilor nu mai înseamnă căință, renaștere sau bucurie în familie. Copiii nu mai colindă pentru a ferici sufletele bunicilor, ci pentru a primi bani ca să își achiziționeze ultima tabletă touch-screen scoasă pe piață.„Nu doar copiii nevoiași colindă pentru bani, pe care să spunem că i-am scuza, dar sunt și acei copii care au învățat că în vremea noastră în care trăim, totul se obține cu bani iar ei sunt îndreptățiți să primească. Nici în acest caz, nu sunt ei de vină, ci educația pe care au primit-o de la părinții lor. Mai sunt și cazuri, bineînțeles, când copiii merg de drag, merg să colinde pentru a vesti bucuria sărbătorii Crăciunului, dar aceștia sunt mai rari”, ne-a declarat preotul Gheorghe Nadoleanu, de la Parohia „Sf. Treime” Catedrala Eroilor.Tot de la preot aflăm că, înainte de toate, primii colindători au fost îngerii. Ei au venit pe pământ, urmați de păstori și de magi, pentru a vesti bucuria, fiind apoi precedați de oameni, care au dus obiceiul mai departe din generație în generație.Colinda reprezintă de fapt o manifestare a bucuriei că s-a născut Hristos, și noi primim o nouă șansă de a ne curăța de păcate, căci fără Mântuitor, viața nu ar mai avea sens. Faptul că trec anii neîncetat de când noi avem credință în suflet nu este suficient, trebuie să și urmăm rânduielile bisericești, să credem cu adevărat în Dumnezeu.„Pentru noi, crezul reprezintă religia creștină, iar aceste sărbători ne înfrumusețează în primul rând viața aceasta trecătoare. Trebuie să fim mai buni, trebuie să înțelegem că avem nevoie de puterea lui Dumnezeu în viața noastră pentru a putea continua această luptă neîncetată cu greutățile ce ne apasă. Avem șansa de a ne mântui, dar nu profităm de ea. Totul este gratuit, nu ni se cere niciun bănuț pentru a crede cu adevărat, pentru a fi mai buni sufletește, nu trebuie decât să profităm de acest privilegiu”, povestește preotul.Ce au înțeles oamenii prin sărbătoare„Este foarte dureros să vedem ce au înțeles oamenii din mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis cu mii de ani în urmă: «Creșteți și vă înmul-țiți!». Acest mesaj esențial reprezintă de fapt evoluarea noastră ca oameni, înseamnă că trebuie să avem încli-nația spre a căuta, a descoperi, a progresa, și în niciun caz dorința de a ne înmulți trupește. Noi am înțeles prin evoluare, să nu mai purtăm opinci, ci ultimele cizme la modă, am înțeles prin înmulțire, să abuzăm de trupul uman, nu să înmulțim persoa-na umană, și am ajuns să rămânem cu un suflet despuiat, gol de-a dreptul”, declară preotul.Cât despre ce au înțeles românii despre cum trebuie să își petreacă sărbătorile, preotul rămâne din nou dezamăgit și ne povestește cu părere de rău că nu mai știm cu adevărat ce înseamnă să petrecem.Sărbătoarea s-a transpus doar în formă, mulți dintre noi am uitat ce sărbătorim cu adevărat.„Când cinstim un sfânt, nu înseamnă că ne aducem doar aminte de el, înseamnă că trebuie să renaștem și să ne purificăm sufletul. Sunt terifiat când văd prin media așa-ziși pretinși credincioși, care practică obiceiuri păgâne. Nu este posibil să pretinzi că respecți tradițiile creștinești, atunci când tai porcul, dacă o faci în postul Crăciunului. Acestea sunt practici păgâne, autorii luând de la creștinism doar faptul că s-a născut Hristos.De asemenea, oamenii au înțeles că atunci când sărbătoresc un sfânt, trebuie să mănânce și să bea bine, în loc să fie credincioși. Au transpus sărbătoarea doar în formă, au golit-o de sens, mulți dintre ei uitând esența și luând de la sărbătoare numai ce intră în stomac, ce cade sub simțuri, rătăcindu-se printre plăcerile fizice”, ne spune preotul cu amărăciune.Trebuie să înțelegem că sărbătoarea în sine trebuie ținută cu sfințenie, cu căință și să fim de aici înainte mult mai buni, să colindăm pentru bucurie, nu pentru bani, să ne bucurăm de bucatele tradiționale de Crăciun, nu înainte, astfel având garanția că vom fi mult mai împliniți.Preotul Gheorghe Nadoleanu urează constănțenilor, cu prilejul acestui Crăciun „nu doar un simplu Crăciun Fericit, așa cum din păcate o spun mulți, ci doresc să fie sănătoși, să aibă o viață îndelungată, și să retrăiască sărbătorile așa cum le-au trăit strămoșii noștri”, a declarat, pentru toți constănțenii, preotul Gheorghe Nadoleanu.