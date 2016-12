Anamaria Ciubotariu, directorul Colegiului Pedagogic:

„Am făcut o simulare a Bacalaureatului cu subiecte foarte grele“

Ieri, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” a fost mare sărbătoare, că doar instituția și-a celebrat patronul spiritual. Toți elevii, cu mic cu mare, s-au implicat în activități diverse, cuprinse sub egida „Dezvoltare instituțională prin proiecte în parteneriat”. Despre această zi festivă, dar și despre lucruri mult mai serioase am stat de vorbă cu prof. Anamaria Ciubotariu, directorul Colegiului.- Pentru al treilea an consecutiv ați fost declarată Școală Europeană. Se capătă greu acest titlu?- Suntem singura instituție din Dobrogea care are această distincție de trei ori consecutiv, iar în țară există doar șase școli. Această distincție se acordă ținându-se cont de parteneriatele pe care școala le dezvoltă pe parcursul ultimilor trei ani, la evaluare. Și nu sunt numai proiectele europene sau interna-ționale, care cântăresc foarte mult, ci și proiectele ecologice, comuni-tare, distincții precum ECO Școala. Sunt proiecte E-tunning pe care le dezvoltăm acum foarte mult cu școli din Israel și Portugalia.Anul acesta suntem implicați în șapte proiecte POSDRU, în patru schimburi de experiență internațio-nale cu Franța, Spania, Olanda și Italia și proiecte de voluntariat foarte, foarte multe. Derulăm de câțiva ani o școală de vară care anul acesta se va desfășura în Miami, Florida, în luna august, cu zece copii din Colegiul nostru, din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.- Există un secret al reușitei în scrierea acestor proiecte?- Personal, am o experiență des-tul de mare în proiecte. Înainte de a deveni director, în urmă cu șase ani, m-am format foarte mult pe ma-nagement de proiect și este foarte important cum se scriu aceste proiecte. Pe lângă proiectele Come-nius, care primesc sau nu finanțare, am dezvoltat multe alte proiecte. Anul acesta ne-a fost aprobat un alt proiect Comenius, în parteneriat cu șase țări și care se va derula din septembrie.- V-au dat bătăi de cap înscrierile în clasa I și clasa pregătitoare?- Înscrierea mi s-a părut puțin complicată ca procedură. În prima etapă am avut înscris un singur copil din circumscripție, iar în a doua etapă am fost nevoiți să refuzăm 20 de dosare. De la bun început am gândit clasa pregăti-toare strategic, de așa manieră încât să nu facem mari modificări în școală. De prima dată am gân-dit-o ca locație în grădiniță, deci nu avem probleme ca în alte instituții, legate de mobilier, toalete comune. Avem și centrul de loisir pe care l-am făcut cu o școală din Franța. Nu avem posturi pentru titularizare, care să ne afecteze dacă de la anul această clasă pregătitoare s-ar desființa și profesorii ar trebui să intre în restrângere de activitate.- La ce probe ați organizat simulare pentru Bacalaureat?- Colegiul Pedagogic nu este centru de examen, așa încât copiii noștri dau de trei ani examenele la Liceul Teoretic „George Călinescu”. Anul trecut am avut la Bacalaureat o promovabilitate de 100%.Cei peste 130 de liceeni de-a XII-a au fost testați la toate probele de Bacalaureat, atât scrise, cât și orale, ca să se obișnuiască cu ideea de examen și în semestrul I și în al doilea. La scris am dat subiecte mai grele decât ce a fost anul trecut și promovabilitatea a fost undeva la 70%. Am insistat pe corectitudinea acestor simulări pentru a-și da seama unde mai au de lucrat. Repet, subiectele au fost foarte grele, în ideea de a-i speria puțin că dacă tot va fi monitorizat bacalaureatul singura lor șansă de a promova este să învețe.Am organizat simulări și la clasa a VII-a, dar acolo promovabilitatea a fost de 100%. Copiii de gimnaziu sunt, încă, mai conștiincioși decât cei de liceu, care se preocupă foarte mult de facultate.- Aveți probleme în ceea ce privește monitorizarea video a evaluării naționale?- Noi am organizat anul trecut examenul național de titularizare. Deci o cameră web cu un monitor care nu se vede, dar înregistrarea merge. Administratorul nostru de rețea care s-a ocupat deja de un examen de titularizare unde au fost foarte mulți candidați are experiența de a orga-niza cele două săli unde vor susține elevii de-a VIII-a evaluarea națională.