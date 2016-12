"Am avut parte de primari care nu au simţit ca nişte constănţeni adevăraţi!"

Scriitorul mircist Ion Coja reproșează:

"Am avut parte de primari care nu au simțit ca niște constănțeni adevărați!"

Printre invitații speciali ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân“, la aniversarea celor 120 de ani de excelență în educația constănțeană, s-a aflat scriitorul și publicistul Ion Coja, care le-a vorbit elevilor și profesorilor despre ultima sa carte, trilogia „Șeitanii“.- Ce amintiri vă leagă de „bătrânul Mircea”?- Din cei 120 de ani, aproape jumătate sunt ani petrecuți de mine având pecetea pusă asupra minții mele, asupra spiritului meu de faptul că am fost elev la „Mircea”. În 1949, când am pășit în clasa I, pentru că Liceul „Mircea” avea și clasele I-IV, eu am fost elev constant al acestei instituții. Și lucrul acesta am ținut să-l promovez cât am putut în scrisul meu. Faptul că sunt constănțean, iar ceea ce încununează aceasta este faptul că sunt absolvent al acestui liceu. Le consider drept două calități ale mele și un titlu de noblețe. A fi dobrogean, a fi constănțean, a fi LMB-ist, cum ne numeam noi. Mândria mea este aceeași pentru profesorii și colegii pe care i-am avut, că am fost înconjurat de peisajul uman constănțean, care reprezintă un stil de viață aparte. Sigur că există un fel de-a fi al românilor diferit de al ungurilor, al bulgarilor, dar în interiorul stilului românesc eu am simțit că există un stil constănțean. Și cât am putut am încercat să-l identific în scrisul meu, în romanul „Carnaval la Constanța” și trilogia pe care o prezint acum, în fața profesorilor și elevilor - „Șeitanii”. În ambele cărți, stilul de comportament constănțean constituie o țintă. Am vrut să pun în valoare și să exemplific un fel de a fi. Nu-mi dau seama dacă nu cumva s-a pierdut prin creșterea demografică a orașului, dar nu cred. Deși am avut parte de edili care nu au simțit ca niște constănțeni adevărați. Nici înainte de ’90, nici după. Și fac acest reproș tuturor. Că n-au știut să identifice aceas-tă marcă specială pe care a avut-o orașul și sper că încă o are, ca și con-stănțenii. Nu mă înșel în privința asta.- Ce ar fi putut fi emblematic, lăsând la o parte Mamaia?- E greu de definit în câteva cuvinte ce ar fi fost. Mamaia era ceva deosebit, dar și aceasta s-a schimbat total și nu mai este ce a fost. Păcat că nu s-a păstrat aproape nimic din ceea ce a fost. Înghesuiala de astăzi din Mamaia este insuportabilă. Mai ales pentru unul ca mine, care a prins Mamaia cu hectare de plajă, în care ici-acolo era câte-un cort și câte unul care făcea baie fără costum, pentru că nu avea cine să-l vadă. Mamaia pustie de la un cap la altul, care se aglomera numai în iulie și august. Era o plăcere.E un fel de-a fi al constănțenilor, o generozitate și un stil al lor de a nu lua în serios lucrurile care nu merită să fie luate în serios. Aș zice eu că nu acceptă formele fără conținut. Nu acceptă măsurile administrative care nu sunt inspirate dintr-o necesitate reală. Și de aceea sunt dispuși să încalce legea. Poate nu pentru un beneficiu personal, cât pentru a introduce mai multă rațiune în viața socială. Au ceva constănțenii din cavalerii fără lege, dar care-s cavaleri. N-ascultă de legi, dar ascultă de niște principii morale. Nu e ușor să fii un autentic constănțean, dar este și o mare satisfacție. Eh, edilii noștri nu au simțit lucrul acesta.- Pentru că tot se apropie alegerile, ce i-ați recomanda viitorului primar?- Să repare faleza Constanței spre mare și să o transforme într-un crâng, nu neapărat un parc. Dealul din spatele plajei este un loc care ar trebui aranjat ca lumea, făcut un parc, pentru că în Constanța, în general, nu prea sunt parcuri multe. Iar această porțiune se poate adapta. Din păcate, acum este lăsată în mizerie, în paragină. Sunt multe de făcut în Constanța, dar ar face bine primarul care va fi ales să stea de vorbă chiar și cu scriitorii constănțeni, nu numai în ocazii festive, pentru a fi adus mai aproape de potențialul pe care îl are acest oraș.