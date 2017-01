Alternative la telecomandă

Ştire online publicată Luni, 09 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Prezintă miercuri, 11 noiembrie, ora 18, la Muzeul de Artă, o seară camerală susținută de Trio „Tomis”, cu Gabriel Marin la flaut, Sorin Jugănaru la clarinet și Benoni Bolea la fagot. v v v Vineri, 13 noiembrie, ora 19, la Sala Teatrului va avea loc un concert simfonic susținut de solistul Petrea Gâscă și dirijat de Florin Totan. Din program - Medalion Mozart: Uvertura la Opera „Flautul Fermecat”, „Concertul nr. 4 in Mi bemol major pentru corn și orchestră, Simfonia nr. 41 in Do major „Jupiter”. v v v Duminică, 15 noiembrie, ora 19, va avea loc spectacolul de balet „Cartea Junglei”. v v v Miercuri, 18 noiembrie, ora 18, la Muzeul de Artă va avea loc o seară camerală susținută de Piano Quartett „Musica Viva” (București), cu Andreea Butnaru (pian), Mircea Vasilescu (vioară), Iulian Popovici (violă) și Florin Mitrea (violoncel). v v v Joi, 19 noiembrie, ora 19, la Sala Teatrului va avea loc spectacolul „Liliacul”, de J. Strauss, dirijat de Răsvan Cernat. Soliști: Doru Iftene, Roxana Cetali, Laurențiu Severin, Raluca Ciocă (București), Ciprian Done, Iulian Bratu, Răzvan Pap, Mădălina Diaconescu, Daiana Gavrilescu, Constantin Acsinte și Sandu Bogdan. v v v Vineri, 20 noiembrie, ora 19, la Sala Teatrului, Andrei Deleanu va prezenta „Integrala sonatelor pentru pian” (VII) de Joseph Haydn. v v v Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 19, publicul va putea revedea spectacolul „Nabucco”, de Verdi, dirijat de Gheorghe Stanciu. Soliști: Madeleine Pascu, Stela Sârbu, Pompeiu Hărășteanu (București), Răzvan Săraru, Mihaela Ionescu, Constantin Acsinte și Doru Iftene. v v v Miercuri, 25 noiembrie, ora 18, la Muzeul de Artă se desfășoară o seară camerală susținută de Trio „Arioso” din Iași, cu Marcian David la vioară, Profirița Murgoci la violă și Liliana Bișoc la violoncel. Club SNC Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 19, iubitorii de blues pot petrece o seară alături de formația „Trenul de Noapte”, cu Marcian Petrescu (muzicuță, voce, texte) Rareș Totu (chitară), Robert Ardeleanu (bas) și Costel Bărbășelu (baterie).