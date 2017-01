Alternative la telecomandă

Ştire online publicată Joi, 29 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul de Stat Constanța Prezintă vineri, 30 octombrie, ora 19, spectacolul „Strangers in the night”, de Markus Gull & Peter Hofbauer, în regia lui Sorin Militaru. Din distribuție: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu / Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan / Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin, Bogdan Pârlea. Balet: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Țuțui, Mădălina Stahei, Maria Spi-rescu, Daniela Gârbăcea, Larisa Samsonov / Alina Enache, Simona Tăut. Orchestra: Levon Marcarian, Lucian Șăuleanu, Andrei Răilean. Traducerea și adaptarea: Dan Stoica. Scenografia: Rodica Arghir. Regia muzicală: Mircea Kiraly. Coregrafia: Călin Hanțiu. Spectacolul va fi reluat și sâmbătă, 31 octombrie, ora 19. Teatrul pentru Copii și Tineret Astăzi, ora 10:30, cei mici vor putea vedea spectacolul „Motanul încălțat”, după Charles Perault, după scenariul, regia artistică și animația semnate de Cristian Pepino. Scenografia: Cristina Pepino. Muzica: Dan Bălan. Coregrafia: Maria Aprozianu. Consultant mânuire păpuși: Aneta Forna Christu. Din distribuție: Daniel Minciună, Lucian Zaharia, Claudia Zaharia, Clara Ghiuvelechian, Adrian Bădilă și Tiberiu Roșu. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani și va fi reluat duminică, 1 noiembrie, de la ora 11. De asemenea, la solicitarea publicului, spectacolul va mai avea o reprezentație și de la 12:30. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului) Astăzi, ora 19, va avea loc premiera spectacolului „Răpirea din serai”, reluat, după o pauză de câțiva ani, de teatrul constănțean. Soliști: Roxana Bageac (debut), Mădălina Diaconescu (debut), Doru Iftene (debut), Ciprian Done (debut), Ioan Ardelean, Constantin Acsinte. Regia artistică este semnată de Vera Petrova (Bulgaria), scenografia fiind realizată de Eugenia Tărășescu-Jianu. Casa de Cultură Pe 3 noiembrie, la Casa de Cultură revine Florin Piersic care va juca, alături de Emilia Popescu, în spectacolul „Străini în noapte”, regizat de Radu Beligan. Prețul unui bilet este de 60 lei.