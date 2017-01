Alternative la telecomandă

Ştire online publicată Vineri, 13 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul de Stat Constanța Prezintă astăzi, 13 februarie, ora 19, avanpremiera spectacolului „Cabinierul”, de Ronald Harwood, în regia lui Alex Mihail. Din distribuție: Pavel Bârsan, Dana Dumitrescu, Cristina Oprean/Diana Cheregi, Mihai Sorin Vasilescu, Laura Bilic, Dumitru Caramitru, Dan Zorilă, Remus Archip, Alexandru Mereuță, Andrei Cantaragiu și Gelu Ciobanu. Premiera spectacolului va avea loc sâmbătă, de la aceeași oră. *** Duminică, 15 februarie, ora 19, va avea loc spectacolul „Gin Rummy”, de Donald Coburn, în regia și ilustrația muzicală ale lui Liviu Manolache. Din distribuție: Nina Udrescu și Liviu Manolache. Scenografia este semnată de Eugenia Tărășescu-Jianu. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ Prezintă astăzi, 13 februarie, ora 19, concertul simfonic „Medalion Ludwig van Beethoven”, susținut de Andrei Deleanu. Din program: Uvertura „Coriolan”, op. 62, Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în Do major, op. 15, Simfonia nr. 5 în Do minor, op. 67 a „Destinului”. Dirijor: Petre Sbârcea. *** Sâmbătă, 14 februarie, ora 19, va avea loc spectacolul „Carmen”, de Bizet, în regia artistică a Sandrei Răsvana Cernat și scenografia Eugeniei Tărășescu Jianu. Din distribuție: Răsvan Săraru, Gabriela Hazarian (Brașov), Ștefan Popov (București), Elena Rotari, Doru Iftene, Ciprian Done, Magdalena Diaconescu, Magda Marcu, Laurențiu Severin și Cătălin Țoropoc. Orchestra va fi dirijată de maestrul Răsvan Cernat, coregrafia este semnată de Mihail Motovilov, maestru de cor fiind Adrian Stanache. Teatrul pentru Copii și Tineret Astăzi, 13 februarie, de la ora 10:30, cei mici vor avea ocazia să vadă spectacolul „Albă ca Zăpada”, în regia și scenariul lui Bogdan Drăgulescu. Scenografia este semnată de Daniela Drăgulescu, iar muzica de Liviu Prossi. Din distribuție: Magda Baciu, Clara Ghiuvelechian, Daniela Manolache, Daniel Minciună și Adrian Bădilă. Spectacolul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. **** Duminică, 15 februarie, ora 11, va avea loc spectacolul „Anotimpuri cu povești”, în regia Anetei Forna Christu. Din distribuție: Claudia Zaharia, Tiberiu Roșu, Adrian Bădilă, Ion Ciolan și Rodica Parase. Muzica este semnată de Dicran Asarian. Spectacolul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani.