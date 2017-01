Alternative la telecomandă

Ştire online publicată Joi, 30 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Prezintă astăzi, de la ora 19, un concert simfonic susținut de studenți și asociați ai Universității din New York. Vor interpreta: Parsa Kamali (Uvertura Coriolan, de Beethoven), Watts Itoh (Studies for Chamber Orchestra), Jeffrey DiLucca (The Arrirang variations), Jidam Seong (On the way back), Brandon Dumont (Handler), Young-Sung Kim (End on the Adventure) și Dinu Ghezzo (Colinde). Joi, 6 noiembrie, iubitorii de operă vor putea vedea spectacolul „Traviata”, de Giuseppe Verdi. Orchestra va fi dirijată de Leonard Dumitru (Iași), pe scenă evoluând soliștii Lucia Bulucz (Cluj), Răzvan Săraru, Ionuț Pascu, Gabriela Dobre, Ciprian Done, Cătălin Țoropoc, Laurențiu Severin, Constantin Acsinte, Carmen Clenciu și Marius Eftimie. Spectacolul începe la ora 19. Duminică, 9 noiembrie, spectacolele continuă cu „Rigoletto”, de Giuseppe Verdi. Pe scenă vor urca Hector Lopez (București), Răzvan Georgescu (București), Smaranda Drăghici, Constantin Acsinte, Lucia Mihalache, Gabriela Dobre, Laurențiu Severin, Cătălin Țoropoc, Doru Iftene, Iulian Bratu, Roxana Bageac și Marius Eftimie. Orchestra va fi dirijată de maestrul Răsvan Cernat, iar spectacolul începe la ora 19. Teatrul de Stat Constanța Prezintă sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 19, spectacolul „Scaiul”, de Georges Feydeau, în regia, traducerea și adaptarea lui Ion Lucian. Din distribuție: Dana Dumitrescu, Mihai Sorin Vasilescu, Pavel Bârsan, Adrian Dumitrescu, Ileana Ploscaru, Iulian Enache, Eugen Mazilu, Laura Iordan, Loredana Marilena Luca, Gabriela Belu, Dan Zorilă, Alexandru Mereuță, Maria Lupu, Andrei Cantaragiu, Laura Crăciun, Gelu Ciobanu, Emil Băncilă și Dănuț Capră. Duminică, 2 noiembrie, de la ora 19, piesa „Terorism”, în regia lui Felix Alexa, va fi, din nou, jucată de actorii Teatrului de Stat. Din distribuție fac parte Marius Bodochi, Remus Archip, Marian Adochiței, Elias Ferkin Musuret, Costina Ciuciulică, Iulian Enache, Laura Bilic, Lana Moscaliuc, Diana Lupan, Turchian Nasurla, Nina Udrescu, Diana Cheregi, Andrei Cantaragiu și Pavel Bîrsan. Teatrul pentru Copii și Tineret Prezintă duminică, 2 noiembrie, de la ora 11, premiera spectacolului „Sinbad Marinarul”, în regia lui Cristian Pepino și scenografia Cristinei Pepino. Din distribuție: Ion Ciolan, Daniel Minciună, Daniela Manolache, Clara Ghiuvelechian, Adrian Bădilă, Claudia Zaharia, Alin Constantinescu, Petcu Victor și Laurențiu Dogaru. Muzica este semnată de Dan Bălan, spectacolul adresându-se copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani.